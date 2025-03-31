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Поздно вечером сбил несовершеннолетнюю, водитель был подшофе: данные полиции

Происшествия 11:10   31.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Поздно вечером сбил несовершеннолетнюю, водитель был подшофе: данные полиции

ДТП, по информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, произошла поздно вечером 28 марта. 

События разворачивались около 23:00 в селе Охочее Берестинского района. Когда полицейские приехали на место происшествия, оказалось, что 18-летний парень сбил 17-летнюю девушку. По данным следствия, он рассекал на мотоцикле, несмотря на то, что был пьян.

«Пострадавшую оперативно доставили в одну из больниц Харькова для оказания необходимой помощи», – добавили в полиции.

На данный момент копы уже вручили парню подозрение по ч. 2 ст. 286-1 УКУ – это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 11:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП, по информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, произошла поздно вечером 28 марта. ".