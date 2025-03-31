Поздно вечером сбил несовершеннолетнюю, водитель был подшофе: данные полиции

ДТП, по информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, произошла поздно вечером 28 марта.

События разворачивались около 23:00 в селе Охочее Берестинского района. Когда полицейские приехали на место происшествия, оказалось, что 18-летний парень сбил 17-летнюю девушку. По данным следствия, он рассекал на мотоцикле, несмотря на то, что был пьян.

«Пострадавшую оперативно доставили в одну из больниц Харькова для оказания необходимой помощи», – добавили в полиции.

На данный момент копы уже вручили парню подозрение по ч. 2 ст. 286-1 УКУ – это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.