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Нічні атаки на Харків посилилися – Терехов, що з тривогами

Суспільство 12:40   31.03.2025
Вікторія Яковенко
Нічні атаки на Харків посилилися – Терехов, що з тривогами Фото: Ігор Терехов

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за минулий тиждень у місті повітряні тривоги стали коротшими на 15 годин.

Міський голова зазначив, що це на 18% менше, ніж в області.

«Нічні російські атаки на місто посилилися. Втім, удень ситуація залишається більш-менш стабільною – люди продовжують жити: працюють підприємства, держустанови, транспорт і критичні сервіси», – написав мер.

Терехов уточнив, що за п’ять тижнів роботи система диференційованих сповіщень забезпечила харківʼянам 104 додаткові години без сирен.

«Сумарно протягом цього періоду тривоги в регіоні тривали 446 годин 18 хвилин, у місті – 342 години 16 хвилин», – додав мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за минулий тиждень у місті повітряні тривоги стали коротшими на 15 годин.".