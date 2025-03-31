Нічні атаки на Харків посилилися – Терехов, що з тривогами

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за минулий тиждень у місті повітряні тривоги стали коротшими на 15 годин.

Міський голова зазначив, що це на 18% менше, ніж в області.

«Нічні російські атаки на місто посилилися. Втім, удень ситуація залишається більш-менш стабільною – люди продовжують жити: працюють підприємства, держустанови, транспорт і критичні сервіси», – написав мер.

Терехов уточнив, що за п’ять тижнів роботи система диференційованих сповіщень забезпечила харківʼянам 104 додаткові години без сирен.

«Сумарно протягом цього періоду тривоги в регіоні тривали 446 годин 18 хвилин, у місті – 342 години 16 хвилин», – додав мер.