Ночные атаки на Харьков усилились – Терехов, что с тревогами
Фото: Игорь Терехов
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, за прошлую неделю в городе воздушные тревоги стали короче на 15 часов.
Мэр отметил, что это на 18% меньше, чем в области.
«Ночные российские атаки на город усилились. Впрочем, днем ситуация остается более-менее стабильной – люди продолжают жить: работают предприятия, госучреждения, транспорт и критические сервисы», — написал мэр.
Терехов уточнил, что за пять недель работы система дифференцированных тревог обеспечила харьковчанам 104 дополнительных часа без сирен.
«Суммарно в течение этого периода тревоги в регионе продолжались 446 часов 18 минут, в городе – 342 часа 16 минут», – добавил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, воздушная тревога, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, за прошлую неделю в городе воздушные тревоги стали короче на 15 часов.".