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Ночные атаки на Харьков усилились – Терехов, что с тревогами

Общество 12:40   31.03.2025
Виктория Яковенко
Ночные атаки на Харьков усилились – Терехов, что с тревогами Фото: Игорь Терехов

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, за прошлую неделю в городе воздушные тревоги стали короче на 15 часов.

Мэр отметил, что это на 18% меньше, чем в области.

«Ночные российские атаки на город усилились. Впрочем, днем ​​ситуация остается более-менее стабильной – люди продолжают жить: работают предприятия, госучреждения, транспорт и критические сервисы», — написал мэр.

Терехов уточнил, что за пять недель работы система дифференцированных тревог обеспечила харьковчанам 104 дополнительных часа без сирен.

«Суммарно в течение этого периода тревоги в регионе продолжались 446 часов 18 минут, в городе – 342 часа 16 минут», – добавил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, за прошлую неделю в городе воздушные тревоги стали короче на 15 часов.".