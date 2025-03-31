Ночные атаки на Харьков усилились – Терехов, что с тревогами

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, за прошлую неделю в городе воздушные тревоги стали короче на 15 часов.

Мэр отметил, что это на 18% меньше, чем в области.

«Ночные российские атаки на город усилились. Впрочем, днем ​​ситуация остается более-менее стабильной – люди продолжают жить: работают предприятия, госучреждения, транспорт и критические сервисы», — написал мэр.

Терехов уточнил, что за пять недель работы система дифференцированных тревог обеспечила харьковчанам 104 дополнительных часа без сирен.

«Суммарно в течение этого периода тревоги в регионе продолжались 446 часов 18 минут, в городе – 342 часа 16 минут», – добавил мэр.