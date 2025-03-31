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Новости Харькова — главное за 31 марта: враг целую ночь обстреливал город

Украина 07:26   31.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 31 марта: враг целую ночь обстреливал город Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:25

Ночные взрывы в Харькове: Терехов рассказал, куда прилетело и о пострадавших

Ночью и утром в Харькове прозвучало, как минимум, шесть взрывов.

По данным мэра Игоря Терехова, враг атаковал город беспилотниками, а все «прилеты» — в Киевском районе.

Первый взрыв прозвучал около 02:20.

«Предварительно на границе Шевченковского и Киевского районов удар вражеского БпЛА. Точное место попадания, последствия и наличие пострадавших уточняется. Попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе», – написал мэр.

Позже городской голова уточнил, что также повреждены детский сад и культурно-спортивный комплекс. А двое людей получили острую реакцию на стресс.

«Им оказана необходимая медицинская помощь», – отметил Терехов.

Еще несколько «прилетов» было уже утром. На места ударов выехали профильные службы – приступили к ликвидации последствий обстрелов, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Харьков под атакой вражеских беспилотников. Будьте осторожны», – предупредил начальник ХОВА.

Позже о последствиях уже утренних «прилетов» подробнее проинформировал мэр.

«Что касается предыдущих прилетов — на месте ударов значительный пожар, повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных авто», – написал Терехов.

Последняя серия взрывов прозвучала уже около 06:00. Все удары, по данным Терехова, также пришлись по Киевскому району.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 07:26;

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