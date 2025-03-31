В Харькове потушили все пожары, возникшие после атаки БпЛА (фото)
В 15:40 спасатели полностью ликвидировали все очаги пожаров на территории предприятия в Киевском районе Харькова, куда ночью попали вражеские беспилотники. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Горели два производственных и одно складское здание на общей площади 3970 м кв», — отметили в ГСЧС.
Возгорание тушили 71 спасатель и 21 единица техники, в том числе кинологи и пиротехники, а также 33 работника и 16 единиц техники коммунальных служб.
Напомним, первые взрывы прозвучали в Харькове около 02:20. По данным мэра Игоря Терехова, враг атаковал город БпЛА, а все «прилеты» зафиксировали в Киевском районе. В течение следующих нескольких часов оккупанты выпустили на город еще несколько беспилотников. Атака дронами продолжалась до шести утра. Всего зафиксировали шесть ударов Позже городской голова уточнил, что в результате повреждены детский сад и культурно-спортивный комплекс. Позже в Харьковской областной прокуратуре проинформировали, что россияне нанесли шесть ударов по промышленной зоне в Киевском районе. «Прилетело» по складским помещениям и типографии. На месте телесные повреждения получили трое мужчин, возрастом от 50 до 60 лет. У двух из них острая реакция на стресс, у третьего — ушиб коленного сустава.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, пожары, потушили;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 16:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 15:40 спасатели полностью ликвидировали все очаги пожаров на территории предприятия в Киевском районе Харькова, куда ночью попали вражеские беспилотники. ".