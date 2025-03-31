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У Харкові загасили усі пожежі, які виникли після атаки БпЛА (фото)

Суспільство 16:44   31.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові загасили усі пожежі, які виникли після атаки БпЛА (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

О 15:40 рятувальники повністю ліквідували всі осередки пожеж на території підприємства у Київському районі Харкова, куди вночі влучили ворожі безпілотники. Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Горіли дві виробничі та одна складська будівля на загальній площі 3970 м кв», – зазначили у ДСНС.

Загоряння гасили 71 рятувальник та 21 одиниця техніки, у тому числі кінологи та піротехніки, а також 33 працівники та 16 одиниць техніки комунальних служб.

пожарв потушили в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожары потушили в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові близько 02:20. За даними мера Ігоря Терехова, ворог атакував місто БпЛА, а всі “прильоти” зафіксували у Київському районі. Протягом наступних кількох годин окупанти випустили на місто ще кілька безпілотників. Атака дронами тривала до шостої ранку. Усього зафіксували шість ударів. Пізніше міський голова уточнив, що в результаті пошкоджений дитячий садок та культурно-спортивний комплекс. Пізніше у Харківській обласній прокуратурі поінформували, що росіяни завдали шість ударів по промисловій зоні у Київському районі. “Прилетіло” по складських приміщеннях та друкарні. На місці тілесні ушкодження отримали троє чоловіків, віком від 50 до 60 років. Це працівники підприємств, що знаходяться на території. У двох із них гостра реакція на стрес, у третього — забій колінного суглоба.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 16:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:40 рятувальники повністю ліквідували всі осередки пожеж на території підприємства у Київському районі Харкова, куди вночі влучили ворожі безпілотники.".