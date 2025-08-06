Поврежденный ударом РФ детский сад в Харькове: экологи назвали ущерб
Последствия ночных обстрелов Харькова 31 марта оценили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
«В результате очередного акта военной агрессии было серьезно повреждено коммунальное учреждение дошкольного образования (ясли-сад) № 242 Харьковского городского совета – объект, где ежедневно начиналось детство десятков маленьких харьковчан», – напомнили экологи.
Они провели оценку экологических последствий и зафиксировали засорение земли и почв на прилегающей территории. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, по их данным, составляет 1 млн 800 тысяч гривен.
Напомним, 31 марта «Шахеды» в течение ночи атаковали Харьков. Налет проходил в две волны – после 02:00 и ближе к утру. Зафиксировали шесть ударов. Все – в Киевском районе города, сообщила облпрокуратура. Повреждены 11 жилых домов, детсад, культурно-спортивный комплекс, производственные и складские здания, типография. Двое мужчин получили острую реакцию и стресс, еще один травмирован. Пожары на местах «прилетов» тушили почти пол суток.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: детский сад, обстрел, ущерб, экоинспекция;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ночных обстрелов Харькова 31 марта оценили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.".