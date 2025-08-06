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Куда «прилетело» на Харьковщине и каковы последствия ударов: данные Синегубова

Происшествия 08:55   06.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Куда «прилетело» на Харьковщине и каковы последствия ударов: данные Синегубова Фото: Олег Синегубов/Telegram

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов за сутки одна пострадавшая – это 20-летняя девушка из Харькова.

Также начальник ХОВА напомнил, что накануне вечером враг атаковал двумя БпЛА Киевский район Харькова.

За сутки враг выпустил по региону:

▪️56 неуправляемых авиационных ракет;

▪️6 КАБ;

▪️1 БпЛА типа «Шахед»;

▪️1 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️4 БпЛА типу «Молния»;

▪️1 fpv-дрон;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Харькове повреждена многоэтажка и АЗС, в Изюмском и Богодуховском районе «прилетело» по многоэтажным домам, в Купянском – под ударом оказались два многоквартирных дома и предприятие.

Читайте также: За сутки по всей линии фронта шло 143 боя – где ВС РФ наступали на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 08:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов за сутки одна пострадавшая – это 20-летняя девушка из Харькова.".