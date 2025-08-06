Куда «прилетело» на Харьковщине и каковы последствия ударов: данные Синегубова
Фото: Олег Синегубов/Telegram
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов за сутки одна пострадавшая – это 20-летняя девушка из Харькова.
Также начальник ХОВА напомнил, что накануне вечером враг атаковал двумя БпЛА Киевский район Харькова.
За сутки враг выпустил по региону:
▪️56 неуправляемых авиационных ракет;
▪️6 КАБ;
▪️1 БпЛА типа «Шахед»;
▪️1 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️4 БпЛА типу «Молния»;
▪️1 fpv-дрон;
▪️1 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов в Харькове повреждена многоэтажка и АЗС, в Изюмском и Богодуховском районе «прилетело» по многоэтажным домам, в Купянском – под ударом оказались два многоквартирных дома и предприятие.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 08:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов за сутки одна пострадавшая – это 20-летняя девушка из Харькова.".