Куда «прилетело» на Харьковщине и каковы последствия ударов: данные Синегубова

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов за сутки одна пострадавшая – это 20-летняя девушка из Харькова.

Также начальник ХОВА напомнил, что накануне вечером враг атаковал двумя БпЛА Киевский район Харькова.

За сутки враг выпустил по региону:

▪️56 неуправляемых авиационных ракет;

▪️6 КАБ;

▪️1 БпЛА типа «Шахед»;

▪️1 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️4 БпЛА типу «Молния»;

▪️1 fpv-дрон;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Харькове повреждена многоэтажка и АЗС, в Изюмском и Богодуховском районе «прилетело» по многоэтажным домам, в Купянском – под ударом оказались два многоквартирных дома и предприятие.