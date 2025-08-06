За сутки по всей линии фронта шло 143 боя – где ВС РФ наступали на Харьковщине

Утром 6 августа в Генштабе ВСУ проинформировали, где пытались прорваться военные РФ в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты наступали пять раз в районе Волчанска.

На Купянском – россияне штурмовали позиции ВСУ семь раз. Бои шли около Голубовки, Радьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки, Загрызово и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 107 авиационных ударов, применил две ракеты и 147 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5731 обстрел, из них 64 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4224 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.

Потери ВС РФ следующие: