За добу по всій лінії фронту йшло 143 бої – де ЗС РФ наступали на Харківщині

Вранці 6 серпня в Генштабі ЗСУ поінформували, де намагалися прорватися військові РФ у Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти наступали п’ять разів у районі Вовчанська.

На Куп’янському – росіяни штурмували позиції ЗСУ сім разів. Бої точилися біля Голубівки, Радьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки, Загризового та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 107 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5731 обстріл, з них 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4224 дронів-камікадзе“, – додали у ГШ.

Втрати ЗС РФ такі: