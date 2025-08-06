Куди “прилетіло” на Харківщині та які наслідки ударів: дані Синєгубова
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів за добу одна постраждала – це 20-річна дівчина з Харкова.
Також начальник ХОВА нагадав, що напередодні увечері ворог атакував двома БпЛА Київський район Харкова.
За добу ворог випустив по регіону:
▪️56 некерованих авіаційних ракет;
▪️6 КАБ;
▪️1 БпЛА типу «Шахед»;
▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️4 БпЛА типу «Молния»;
▪️1 fpv-дрон;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли в Харкові пошкоджена багатоповерхівка та АЗС, в Ізюмському та Богодухівському районі “прилетіло” по багатоповерхових будинках, у Куп’янському – під ударом опинилися два багатоквартирні будинки та підприємство.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 08:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів за добу одна постраждала – це 20-річна дівчина з Харкова.".