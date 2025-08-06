Куди “прилетіло” на Харківщині та які наслідки ударів: дані Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів за добу одна постраждала – це 20-річна дівчина з Харкова.

Також начальник ХОВА нагадав, що напередодні увечері ворог атакував двома БпЛА Київський район Харкова.

За добу ворог випустив по регіону:

▪️56 некерованих авіаційних ракет;

▪️6 КАБ;

▪️1 БпЛА типу «Шахед»;

▪️1 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️4 БпЛА типу «Молния»;

▪️1 fpv-дрон;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Харкові пошкоджена багатоповерхівка та АЗС, в Ізюмському та Богодухівському районі “прилетіло” по багатоповерхових будинках, у Куп’янському – під ударом опинилися два багатоквартирні будинки та підприємство.