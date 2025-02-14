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Наші в Антарктиці: харків’янка розповіла про «бойових пінгвінів» і росіян

Інтерв'ю 08:23   14.02.2025
Оксана Якушко
Наші в Антарктиці: харків’янка розповіла про «бойових пінгвінів» і росіян Фото: Анна Соїна / Фейсбук

Геофізик Ганна Соїна з Харкова вже вдруге “зимує” в Антарктиці на станції “Академіка Вернадського”.

Чому «бойові пінгвіни» – це не смішний мем, скільки полярників зараз боронять Україну, які дивні природні явища довелося спостерігати науковиці під час цієї експедиції, Анна Соїна розповіла в інтерв’ю МГ «Об’єктив».

27 учасників арктичних експедицій пішли на фронт

– Це ваша друга експедиція в Антарктику. Якщо порівняти роботу на Південному полюсі до повномасштабного вторгнення і після початку повномасштабного вторгнення, що змінилося?

– Все змінилось – звісно ми робимо свою роботу, як і до вторгнення, але зараз це набагато важче. По-перше, важче емоційно. Неможливо зберігати спокій, коли обстрілюють твоє рідне місто, коли ти постійно думаєш, як рідні та близькі, чи все з ними добре. Під час кожного обстрілу я не розлучаюся з телефоном й постійно читаю харківські пабліки. Розумію, що звідси нічого не можу зробити, і це ще важче. По-друге, дуже багато досвідчених полярників воює, а це люди, які могли б передавати досвід молодим і могли б багато корисного зробити для розвитку станції та антарктичної науки.

– Що це за мем про «бойових пінгвінів»?

– Бойові пінгвіни ніяк не можуть бути «мемом» – це не гумор, вони не смішні й не «прикольні». «Бойові пінгвіни» – це учасники українських антарктичних експедицій, які стали на захист України після початку повномасштабного вторгнення. Загалом з початку повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ стали 27 учасників українських антарктичних експедицій. За кількістю це майже два склади річних експедицій на станцію (там зазвичай 14 учасників).

Фото: Анна Соїна / Фейсбук

Щоб потрапити до війська, «яхтостопом» добиралися з Південного полюса

– Це ваші колеги-науковці?

– Серед “бойових пінгвінів” є представники всіх антарктичних професій – вчені, кухарі, лікарі, дизелісти, сисадміни, механіки. У ЗСУ вони служать як піхотинці, оператори дронів, сапери, зв’язківці, розвідники, медики, техніки тощо.

Є полярники, котрі долучилися до армії з перших днів повномасштабної війни (бо вони на той час були в Україні). Є ті, хто був у цей час в експедиції і пішов воювати після повернення додому.

Також є два полярники, котрі працювали на початку вторгнення на станції, але не стали чекали перезмінки і “яхтостопом” (тобто попросили туристичні яхти їх довезти) дісталися Південної Америки, приїхали в Україну та долучилися до війська.

– Ви слідкуєте за долею колег…

– На жаль, маємо кількох “бойових пінгвінів”, які отримали серйозні поранення на фронті й зараз або продовжують службу в тилових частинах, або демобілізовані.

– Я бачила, що НАНЦ всіляко підтримують колег, проводять збори…

– НАНЦ і полярники зі станції дуже активно допомагають їм – проводять аукціони, розіграші, на яких лотами виступають різноманітні «антарктичні артефакти», тобто речі, що мають відношення до роботи станції. Також організовують онлайн-екскурсії та спілкування з полярниками. Звісно, ми всі донатимо на потреби «бойових пінгвінів», а ще дуже переживаємо за кожного з них.

Фото: НАНЦ

Найближчі сусіди в Антарктиці – американці та британці

– Із місіями яких країн ви підтримуєте стосунки в Антарктиці? Хто ваші найближчі сусіди?

– Найближче до нас американська станція «Палмер», до них близько 50 км – це дуже гарне сусідство. Колись ми співпрацювали з ними щодо геокосмічних досліджень, зараз дуже активно розвивається співпраця у біологічному напрямку. Крім того, підтримуємо зв’язок із британцями – одна з їх станцій знаходиться за 470 км на південь від «Академіка Вернадського». Українське судно «Ноосфера» також доставляє науковців та вантажі на польську станцію «Арцтовський», з польськими вченими також була наукова співпраця. Також є спільні проєкти з чеськими науковцями і в межах проєктів ЄС «Горизонт», де залучена ціла низка країн.

– Як далеко від вас росіяни? Чи намагалися російські науковці вчинити якісь диверсії проти вас?

– На щастя, російські станції від нас далеко, ми з ними дуже давно ніяк не взаємодіємо.

Фото: Анна Соїна / Фейсбук

Полярне сяйво і збільшення кількості теплолюбивих пінгвінів

– П’ять років тому ви спостерігали в Антарктиці грім та блискавку. Що незвичного під час цієї експедиції ви побачили?

– У цьому році, завдяки активному Сонцю, нам двічі пощастило побачити та сфотографувати полярне сяйво. У роки меншої сонячної активності це явище не спостерігається на станції, до того ж через морський клімат дуже часто небо вкрите хмарами. Але в цьому році сильна геомагнітна буря співпала з ясним небом над нашим островом і нам вдалося зафіксувати таке надзвичайне явище.

– Минулий рік був найспекотнішим за всю історію спостережень на Харківщині. І ось 6 лютого у Києві має почалася виставка на тему, як пов’язані рекордна засуха у вологих лісах Амазонки й танення льодовиків в Антарктиці. За вашими спостереженнями, минулий 2024 рік відрізняється від 2021 за тим, як змінюється клімат в Антарктиці?

– Я не метеоролог й не можу давати експертну оцінку змінам клімату. Хоча на сайті Національного антарктичного наукового центру можна подивитись, як змінюється температура в районі станції – там дуже гарно видно тренд на збільшення. За особистими відчуттями ця зимівля відрізнялась від минулої – більше ясних днів, тепліше, але сильніші вітри, та й опадів була більша кількість. Зараз розтанув сніг там, де у 2021 році зберігався до осені. Суттєво збільшилась кількість субантарктичних пінгвінів, а вони як раз і є одним з індикаторів потепління, бо це досить теплолюбний вид, на відміну від пінгвінів Аделі.

Фото: Анна Соїна / Фейсбук

«Як тільки погода налагоджується, відразу лагодимо наше «господарство»

– Чотири жінки у складі експедиції – це багато чи звичайно?

– Це нормально. Жінки в Антарктиці на багатьох станціях працювали ще з 80-х років минулого століття, і дуже успішно. Українки нічим не гірші, гарно зимують, чудово та відповідально працюють, вдало виконують свої технічні завдання. Робота у змішаному колективі – це нормальний робочий процес.

– Скільки триває ваша денна зміна і що ви робите під час неї?

– У нас немає суто денної зміни – кожен працює за власними розкладом. Особливості нашої з колегою роботи в тому, що оброблювати дані ми можемо в будь-який час доби, але якщо трапляються аварії, наприклад, збої в роботі якогось приладу або обрив антени, то їх ми ліквідуємо якомога скоріше. Звичайно, якщо на дворі швидкість вітру сягає 15-20 м/с, це неможливо, але як тільки погода налагоджується відразу йдемо приводити до ладу наше «господарство». Ще бувають експериментальні роботи, коли потрібно працювати з приладами вночі.

– Для чого на станції «Академіка Вернадського» щодня заміряють рівень озону?

– Вимірювання концентрації озону на станції «Фарадей», яка зараз має назву «Академік Вернадський», розпочали ще в 1957 році. А у 1985 році завдяки вимірюванням саме на цій станції відкрили явище «озонової діри», тобто суттєве зменшення рівня озону (менше 220 од.Д) в озоновому шарі, який знаходиться на висотах 15-20 км, у весняний період (вересень-листопад). На сьогодні регулярно вимірюють озон, відстежують динаміку озонової діри та порівнюють дані з попередніми роками. Це дозволяє аналізувати ефективність міжнародних угод, таких як Монреальський протокол; оцінювати ризики для здоров’я населення південної півкулі та екосистем; вивчати кліматичні зміни. Ці вимірювання проводять за спеціальним графіком, який залежить від висоти Сонця та місцевих погодних умов.

Фото: Анна Соїна / Фейсбук

Українські науковці можуть блокувати політичні рішення РФ

– У минулому 2024 році провокатори закликали скоротити підтримку НАНЦ і направити ці кошти на дрони. Чому присутність українських вчених в Антарктиці важлива?

– Наукові дослідження в Антарктиці важливо робити, серед іншого і під час війни, з огляду на політичні, економічні та репутаційні чинники. В Антарктиці твориться наука світового рівня. В Україні таких «вікон можливостей» дуже небагато. Також Україна завдяки тому, що має цілорічну станцію, входить в елітний клуб 29 країн – Консультативних сторін Договору про Антарктику. Тобто ми маємо реальний вплив на долю крижаного континенту. Також в межах Договору ми можемо блокувати політичні ініціативи РФ (а вона їх постійно висуває) та інформувати світ про російську агресію.

– А який економічний чинник?

– Саме завдяки станції у Південному океані працюють українські риболовецькі судна, і до речі цього року в них був рекордний вилов риби та крилю. Останні роки з придбанням криголаму «Ноосфера» дуже активізувалась міжнародна наукова співпраця і саме українське судно тепер займається обслуговуванням польської станції «Арцтовський» замість російського та частково станції «Палмер» (США).

– А науковий аспект чим важливий?

– Саме українці продовжують роботи, які започаткували ще британці. Наразі маємо одні з найдовших в цьому регіоні рядів метеорологічних, геокосмічних та магнітометричних даних, деякі з них були розпочаті ще у 40-х роках минулого сторіччя. Зупинити цей моніторинг – це злочин перед світовою наукою. Також ми розпочали дуже багато нових перспективних досліджень, часто унікальних.

– Якщо закрити станцію, це скоротить витрати?

– Не можна консервувати станцію, бо потім її відновлення буде набагато важчим і коштовнішим, ніж продовження роботи. А хто розпочав цю інформаційну війну не є секретом ані для кого – сучасна війна це ж не лише ракети та снаряди, це ще й інформація, яка може наробити для країни не меншої шкоди.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 08:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Геофізик Ганна Соїна з Харкова вже вдруге “зимує” в Антарктиці на станції “Академіка Вернадського”.".