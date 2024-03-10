«Модернизация»: в Харькове научный институт станет подразделением вуза
Министерство образования и науки Украины сообщило о реорганизации Института ионосферы в Харькове. Научное учреждение присоединят к НТУ «ХПИ».
Такое решение приняло правительство, проинформировали в МОН. И назвали происходящее «модернизацией сети научных учреждений».
«Реорганизация будет происходить с сохранением имеющегося финансирования и материально-технической базы. Институт ионосферы также сохранит статус отдельного исследовательского структурного подразделения в составе ХПИ», — заверили в пресс-службе министерства.
По задумке, реорганизация должна усилить кадровый потенциал института, привлечь дополнительное финансирование и расширить материально-техническую базу.
«Модернизация необходима для более эффективного управления научными учреждениями, усиления конкурентоспособности ЗВО и создания мощных научных центров», — заявили в МОН.
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Ранее Кабмин принял решение реорганизовать Украинскую инженерно-педагогическую академию в Харькове, присоединив ее к ХНУ им. В.Н. Каразина. Во время визита в Харьков министр образования Оксен Лисовой пояснил, что такое решение даст дополнительные доходы ХНУ, в том числе позволит привлечь средства Всемирного банка.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Министерство образования и науки, наука, новости Харькова, НТУ «ХПИ», образование, слияние;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 22:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство образования и науки Украины сообщило о реорганизации Института ионосферы в Харькове. Научное учреждение присоединят к НТУ «ХПИ»".