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«Модернизация»: в Харькове научный институт станет подразделением вуза

Общество 22:00   10.03.2024
Оксана Горун
«Модернизация»: в Харькове научный институт станет подразделением вуза

Министерство образования и науки Украины сообщило о реорганизации Института ионосферы в Харькове. Научное учреждение присоединят к НТУ «ХПИ».

Такое решение приняло правительство, проинформировали в МОН. И назвали происходящее «модернизацией сети научных учреждений».

«Реорганизация будет происходить с сохранением имеющегося финансирования и материально-технической базы. Институт ионосферы также сохранит статус отдельного исследовательского структурного подразделения в составе ХПИ», — заверили в пресс-службе министерства.

По задумке, реорганизация должна усилить кадровый потенциал института, привлечь дополнительное финансирование и расширить материально-техническую базу.

«Модернизация необходима для более эффективного управления научными учреждениями, усиления конкурентоспособности ЗВО и создания мощных научных центров», — заявили в МОН.

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Ранее Кабмин принял решение реорганизовать Украинскую инженерно-педагогическую академию в Харькове, присоединив ее к ХНУ им. В.Н. Каразина. Во время визита в Харьков министр образования Оксен Лисовой пояснил, что такое решение даст дополнительные доходы ХНУ, в том числе позволит привлечь средства Всемирного банка.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 22:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство образования и науки Украины сообщило о реорганизации Института ионосферы в Харькове. Научное учреждение присоединят к НТУ «ХПИ»".