«Модернизация»: в Харькове научный институт станет подразделением вуза

Министерство образования и науки Украины сообщило о реорганизации Института ионосферы в Харькове. Научное учреждение присоединят к НТУ «ХПИ».

Такое решение приняло правительство, проинформировали в МОН. И назвали происходящее «модернизацией сети научных учреждений».

«Реорганизация будет происходить с сохранением имеющегося финансирования и материально-технической базы. Институт ионосферы также сохранит статус отдельного исследовательского структурного подразделения в составе ХПИ», — заверили в пресс-службе министерства.

По задумке, реорганизация должна усилить кадровый потенциал института, привлечь дополнительное финансирование и расширить материально-техническую базу.

«Модернизация необходима для более эффективного управления научными учреждениями, усиления конкурентоспособности ЗВО и создания мощных научных центров», — заявили в МОН.

Читайте также: Вузы Харькова в войну увеличили набор и открыли представительства за границей

Ранее Кабмин принял решение реорганизовать Украинскую инженерно-педагогическую академию в Харькове, присоединив ее к ХНУ им. В.Н. Каразина. Во время визита в Харьков министр образования Оксен Лисовой пояснил, что такое решение даст дополнительные доходы ХНУ, в том числе позволит привлечь средства Всемирного банка.