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“Модернізація”: в Харкові науковий інститут стане підрозділом вишу

Суспільство 22:00   10.03.2024
Оксана Горун
“Модернізація”: в Харкові науковий інститут стане підрозділом вишу

Міністерство освіти та науки України повідомило про реорганізацію Інституту іоносфери в Харкові. Наукову установу приєднають до НТУ “ХПІ”.

Таке рішення ухвалив уряд, поінформували МОН. І назвали те, що відбувається, “модернізацією мережі наукових установ”.

“Реорганізація відбуватиметься з повним збереженням наявного фінансування та матеріально-технічної бази. Інститут іоносфери також збереже статус окремого дослідницького структурного підрозділу у складі ХПІ”, – запевнили в пресслужбі міністерства.

За задумом, реорганізація має посилити кадровий потенціал інституту, залучити додаткове фінансування та розширити матеріально-технічну базу.

“Модернізація необхідна для більш ефективного управління науковими установами, посилення конкурентоспроможності ЗВО та створення потужних наукових осередків”, – заявили в МОН.

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Раніше Кабмін ухвалив рішення реорганізувати Українську інженерно-педагогічну академію в Харкові, приєднавши її до ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Під час візиту до Харкова міністр освіти Оксен Лісовий пояснив, що таке рішення дасть додаткові доходи ХНУ, зокрема дозволить залучити кошти Світового банку.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 22:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство освіти та науки України повідомило про реорганізацію Інституту іоносфери в Харкові. Наукову установу приєднають до НТУ “ХПІ”".