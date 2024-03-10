“Модернізація”: в Харкові науковий інститут стане підрозділом вишу
Міністерство освіти та науки України повідомило про реорганізацію Інституту іоносфери в Харкові. Наукову установу приєднають до НТУ “ХПІ”.
Таке рішення ухвалив уряд, поінформували МОН. І назвали те, що відбувається, “модернізацією мережі наукових установ”.
“Реорганізація відбуватиметься з повним збереженням наявного фінансування та матеріально-технічної бази. Інститут іоносфери також збереже статус окремого дослідницького структурного підрозділу у складі ХПІ”, – запевнили в пресслужбі міністерства.
За задумом, реорганізація має посилити кадровий потенціал інституту, залучити додаткове фінансування та розширити матеріально-технічну базу.
“Модернізація необхідна для більш ефективного управління науковими установами, посилення конкурентоспроможності ЗВО та створення потужних наукових осередків”, – заявили в МОН.
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Раніше Кабмін ухвалив рішення реорганізувати Українську інженерно-педагогічну академію в Харкові, приєднавши її до ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Під час візиту до Харкова міністр освіти Оксен Лісовий пояснив, що таке рішення дасть додаткові доходи ХНУ, зокрема дозволить залучити кошти Світового банку.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 22:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство освіти та науки України повідомило про реорганізацію Інституту іоносфери в Харкові. Наукову установу приєднають до НТУ “ХПІ”".