“Модернізація”: в Харкові науковий інститут стане підрозділом вишу

Міністерство освіти та науки України повідомило про реорганізацію Інституту іоносфери в Харкові. Наукову установу приєднають до НТУ “ХПІ”.

Таке рішення ухвалив уряд, поінформували МОН. І назвали те, що відбувається, “модернізацією мережі наукових установ”.

“Реорганізація відбуватиметься з повним збереженням наявного фінансування та матеріально-технічної бази. Інститут іоносфери також збереже статус окремого дослідницького структурного підрозділу у складі ХПІ”, – запевнили в пресслужбі міністерства.

За задумом, реорганізація має посилити кадровий потенціал інституту, залучити додаткове фінансування та розширити матеріально-технічну базу.

“Модернізація необхідна для більш ефективного управління науковими установами, посилення конкурентоспроможності ЗВО та створення потужних наукових осередків”, – заявили в МОН.

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Раніше Кабмін ухвалив рішення реорганізувати Українську інженерно-педагогічну академію в Харкові, приєднавши її до ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Під час візиту до Харкова міністр освіти Оксен Лісовий пояснив, що таке рішення дасть додаткові доходи ХНУ, зокрема дозволить залучити кошти Світового банку.