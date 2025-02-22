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Защитил Харьков и вернулся в Антарктиду на протезе: хорошая новость от НАНЦ

Общество 13:10   22.02.2025
Оксана Горун
Защитил Харьков и вернулся в Антарктиду на протезе: хорошая новость от НАНЦ Фото: НАНЦ

В Антарктиду прибыл один из самых опытных украинских полярников — харьковчанин Юрий Лышенко, который защищал родную область и воевал на Донбассе, а в конце октября 2023-го получил тяжелое ранение.

«Прошло полтора года со дня ранения. Юрий восстановился, научился ходить на протезе и снова работает в НАНЦ. В начале февраля он осуществил свою мечту: отправился в сезонную экспедицию на станцию ​​»Академик Вернадский». Там проводит оценку, как работают новые дизели, ведь его знания и опыт в этом плане уникальны», — сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра 22 февраля.

Фото: НАНЦ

Юрий пошел на фронт весной 2023 года — после возвращения из 27-й украинской антарктической экспедиции. В рядах ВСУ отпраздновал 50-летие. Полярник возглавлял группу штурмовиков 54-й отдельной механизированной бригады. Он воевал на Донбассе и защищал Харьковскую область.

«В конце октября 2023 года прямо в их окоп прилетела вражеская мина. Юрий чудом выжил, но получил тяжелое ранение, в результате которого часть ноги пришлось ампутировать», — пишет НАНЦ.

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При этом защитник и полярник не терял бодрости духа даже на больничной койке.

«Теперь я стал антарктическим пиратом: с одной ногой и пингвином на плече», — шутил Лышенко в больнице и строил планы вернуться в Антарктику.

Фото: НАНЦ

Юрий Лышенко — один из самых опытных украинских полярников. Он поработал не только в Антарктиде, но и в Арктике. По образованию он — штурман на флоте и в прошлом ходил в рейсы (в том числе и капитаном) на крайний Север. На станцию «Академик Вернадский» он впервые прибыл в 2011 году как дизелист-электрик. А после этого работал еще в трех летних экспедициях.

«Знание Юрием морского дела пригодилось во время подготовки к первому рейсу ледокола «Ноосфера» в 2021 году. Именно он приложил очень много усилий, чтобы всего за пять месяцев со времени приобретения британского «Джеймса Кларка Росса» перерегистрировать судно на «Ноосферу» и полностью собрать его к первому антарктическому сезону, который начался за месяц до полномасштабного вторжения в рф», — проинформировала пресс-служба НАНЦ.

Во время 27-й украинской антарктической экспедиции Юрий Лышенко участвовал в замене старых британских дизелей на станции «Академик Вернадский» на новые —  более экономные и экологичные. Эту операцию украинские полярники называют «пересадкой сердца» станции.

Фото: НАНЦ

Завершив эту работу и вернувшись в Украину, Юрий отправился на фронт.

Справка. С начала полномасштабного вторжения РФ 27 полярников стали на защиту Украины. Это почти два состава годовых экспедиций на станцию ​​»Академик Вернадский» (там обычно 14 участников). Коллеги называют защитников «боевые пингвины».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 13:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Антарктиду прибыл один из самых опытных украинских полярников — харьковчанин Юрий Лышенко, который защищал родную область, а в конце октября 2023-го получил тяжелое ранение".