Захистив Харків і повернувся до Антарктиди на протезі: добра новина від НАНЦ

До Антарктиди прибув один із найдосвідченіших українських полярників – харків’янин Юрій Лишенко, який захищав рідну область та воював на Донбасі, а наприкінці жовтня 2023-го отримав тяжке поранення.

“Минуло півтора року з часу поранення. Юрій відновився, навчився ходити на протезі та знову працює в НАНЦ. На початку лютого він здійснив свою мрію: вирушив у сезонну експедицію на станцію “Академік Вернадський”. Там проводить оцінку, як працюють нові дизелі, адже його знання та досвід в цьому плані — унікальні”, – повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру 22 лютого.

Юрій пішов на фронт навесні 2023 року – після повернення з 27-ї української антарктичної експедиції. У лавах ЗСУ відсвяткував 50-річчя. Полярник очолював групу штурмовиків 54-ї окремої механізованої бригади. Він воював на Донбасі та захищав Харківську область.

“Наприкінці жовтня 2023 року прямо в їхній окоп прилетіла ворожа міна. Юрій дивом вижив, але отримав тяжке поранення, в результаті якого частину ноги довелося ампутувати“, – пише НАНЦ.

При цьому захисник і полярник не втрачав бадьорості навіть на лікарняному ліжку.

“Тепер я став антарктичним піратом: з однією ногою та пінгвіном на плечі”, — жартував Лишенко в лікарні та планував повернутися до Антарктики.

Юрій Лишенко — один із найдосвідченіших українських полярників. Він попрацював не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці. За освітою він – штурман на флоті та в минулому ходив у рейси (зокрема й капітаном) на крайню Північ. На станцію “Академік Вернадський” він уперше прибув у 2011 році як дизеліст-електрик. А після цього працював ще в трьох літніх експедиціях.

“Знання Юрієм морської справи стало в пригоді під час підготовки до першого рейсу криголама “Ноосфера” 2021 року. Саме він доклав надзвичайно багато зусиль, щоб лише за 5 місяців з часу придбання британського “Джеймса Кларка Росса” перереєструвати судно на “Ноосферу” і повністю його зібрати до першого антарктичного сезону, який почався за місяць до повномасштабного вторгнення рф”, – поінформувала пресслужба НАНЦ.

Під час 27-ї української антарктичної експедиції Юрій Лишенко брав участь у заміні старих британських дизелів на станції “Академік Вернадський” на нові – економніші та екологічніші. Цю операцію українські полярники називають “пересадкою серця” станції.

Завершивши цю роботу та повернувшись до України, Юрій вирушив на фронт.

Довідка. З початку повномасштабного вторгнення РФ 27 полярників стали на захист України. Це майже два склади річних експедицій на станцію “Академік Вернадський” (там зазвичай 14 учасників). Колеги називають захисників “бойові пінгвіни”.