Генштаб: труднее всего было на севере от Харькова – где штурмовали оккупанты

Украина 08:11   22.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток на Харьковщине было 22 атаки россиян, передает Генштаб ВСУ. 

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага. Бои шли около Волчанска, Прилипки и Вильчи.

На Купянском – оккупанты наступали шесть раз в районе Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки произошло 223 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 18 авиационных ударов, сбросив при этом 50 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3248 дронов-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов», – написали в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
