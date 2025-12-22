Live

Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти

Україна 08:11   22.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти

Протягом минулої доби на Харківщині було 22 атаки росіян, передає Генштаб ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога. Бої йшли біля Вовчанська, Приліпки та Вільчі.

На Куп’янському – окупанти наступали шість разів у районі Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

Загалом протягом минулої доби відбулося 223 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 50 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3248 дронів-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів“, – написали у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:

Читайте також: ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог
Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог
22.12.2025, 08:41
Сьогодні 22 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 грудня 2025: яке свято та день в історії
22.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне за 22 грудня: штурми РФ, удари з РСЗВ
Новини Харкова — головне за 22 грудня: штурми РФ, удари з РСЗВ
22.12.2025, 08:46
ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів
ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів
22.12.2025, 07:44
Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти
Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти
22.12.2025, 08:11
Шукали три тижні: у Харкові знайшли тіло зниклої жінки
Шукали три тижні: у Харкові знайшли тіло зниклої жінки
21.12.2025, 20:22

Новини за темою:

22.12.2025
Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти
22.12.2025
ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів
19.12.2025
Синєгубов: через обстріли в регіоні загинув чоловік, семеро людей постраждали
19.12.2025
Генштаб: протягом доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 18 разів
18.12.2025
ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2025 в 08:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 22 атаки росіян, передає Генштаб ЗСУ. ".