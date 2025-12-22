Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти

Протягом минулої доби на Харківщині було 22 атаки росіян, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога. Бої йшли біля Вовчанська, Приліпки та Вільчі.

На Куп’янському – окупанти наступали шість разів у районі Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби відбулося 223 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 50 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3248 дронів-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів“, – написали у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: