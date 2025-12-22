Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти
Протягом минулої доби на Харківщині було 22 атаки росіян, передає Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога. Бої йшли біля Вовчанська, Приліпки та Вільчі.
На Куп’янському – окупанти наступали шість разів у районі Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.
“Загалом протягом минулої доби відбулося 223 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 50 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3248 дронів-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів“, – написали у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
Читайте також: ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2025 в 08:11;