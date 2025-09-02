Харків’яни хочуть оглядові майданчики не лише в центрі: що пропонують

Петиція з пропозицією створити ще більше оглядових майданчиків у Харкові з’явилася на сайті мерії.

«Дякую за оглядовий майданчик біля Вічного вогню! Було б добре зробити оглядові майданчики і в інших місцях», – зазначив автор петиції Олег.

Він запропонував створити такі місця на вулицях Весніна та Академіка Проскури.

Щоб керівництво міста розглянуло це звернення, петиція має набрати 5000 голосів за 90 днів.

Нагадаємо, 20 травня активіст Павло Храмов опублікував відео робіт у сквері біля Вічного вогню, а напередодні – візуалізацію проєкту. Торги з капітального ремонту скверу та благоустрою прилеглої території на вулиці Університетській, 16, КП «Харківзеленбуд» оголосило 6 червня, повідомляв Харківський антикорупційний центр. Переможцем стало ТОВ “Науково виробнича фірма “Технології енергозбереження”. З ним уклали договір на майже 36 мільйонів гривень.

20 червня у мерії Харкова пояснили, що розпочали невідкладний капітальний ремонт через зсув на схилі скверу внаслідок російських обстрілів. За відсутності термінових заходів це могло б призвести до трагедії, адже під сквером розташовані вулиця Клочківська та узвіз, наголосили у департаменті будівництва та шляхового господарства.

В інтерв’ю МГ “Об’єктив” архітекторка Ольга Клейтман висловила думку, що таким чином ґрунт не зміцнюють, а основна причина реконструкції – “щоб було ще одне місце, щоб люди фотографувались”. І додала, що Вічний вогонь, який живить газ, – це «дуже дороге задоволення». Пізніше вона заявила, що інсталяція – не оригінальна, а копіює роботи американської компанії Firefeatures, які є у Флориді та Вашингтоні.

Архітектор та відомий харківський гід Максим Розенфельд заявив, що нова інсталяція Вічного вогню відходить від радянського трактування та пов’язана з давньою історією місця. Зокрема, нагадує про сигнальні вогнища. Їх запалювали у козацьких фортецях, в яких мешкали вільні люди, для попередження про небезпеку. Версію про сигнальні вогні різко розкритикував історик Андрій Парамонов.