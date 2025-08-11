Як виглядатиме сквер біля Вічного вогню у Харкові після капремонту
У Харкові добігає кінця капремонт скверу біля Вічного вогню, який організували через зсув після російських обстрілів, повідомляє міськрада.
Будівельники укріпили схил і побудували розвантажувальний майданчик, облаштували систему водовідведення, змонтували світильники, встановили штучне багаття та лавочки.
Архітектор та відомий харківський гід Максим Розенфельд заявив, що це місце має особливе історичне значення, бо там, на Університетській гірці, у XVII столітті звели Харківську фортецю.
За словами художника, нова інсталяція Вічного вогню відходить від радянського трактування та пов’язана з давньою історією міста. Зокрема, нагадує про сигнальні вогні, які запалювали у козацьких фортець, де жили вільні люди, щоб попередити про небезпеку.
Під час реконструкції у сквері не знищили жодного дерева.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: капремонт, сквер у "Вечного огня", Харків;
