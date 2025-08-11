Live
  • Пн 11.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.39
  • EUR 48.19

Как будет выглядеть сквер у Вечного огня в Харькове после капремонта

Общество 19:42   11.08.2025
Оксана Якушко
Как будет выглядеть сквер у Вечного огня в Харькове после капремонта Фото: ХГС

В Харькове подходит к концу капремонт сквера у Вечного огня, который организовали из-за оползня после российских обстрелов, сообщает горсовет. 

Строители укрепили склон и построили разгрузочную площадку, обустроили систему водоотведения, смонтировали светильники, установили искусственный костер и лавочки.

Архитектор и известный харьковский гид Максим Розенфельд заявил, что это место имеет особое историческое значение, потому что там, на Университетской горке, в XVII веке возвели Харьковскую крепость.

По его художника, новая инсталляция Вечного огня отходит от советской трактовки и связана с давней историей города. В частности, напоминает о сигнальных огнях, которые зажигали в казацких крепостях, где жили вольные люди, чтобы предупредить об опасности.

Во время реконструкции в сквере не уничтожили ни одно дерево.

Читайте также: «В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
11.08.2025, 13:09
БпЛА «Молния» ударила по Харькову – Терехов
БпЛА «Молния» ударила по Харькову – Терехов
11.08.2025, 19:11
Терехов вновь созывает депутатов, прошлая сессия была четыре дня назад
Терехов вновь созывает депутатов, прошлая сессия была четыре дня назад
11.08.2025, 11:20
Новости Харькова — главное 11 августа: последствия обстрелов, языковой скандал
Новости Харькова — главное 11 августа: последствия обстрелов, языковой скандал
11.08.2025, 18:35
Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд
Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд
10.08.2025, 19:30
Как будет выглядеть сквер у Вечного огня в Харькове после капремонта
Как будет выглядеть сквер у Вечного огня в Харькове после капремонта
11.08.2025, 19:42

Новости по теме:

22:01
Капремонт укрытия лицея на почти 70 млн грн хочет сделать ХОВА на Изюмщине
21:00
Полмиллиона могут переплатить на ремонте админздания в центре Харькова — ХАЦ
19:03
Когда восстановят обстрелянный дом на ул. Юбилейной в Харькове — прогноз мэрии
20:10
Кабмин выделил деньги на восстановление: большинство объектов на Харьковщине
17:58
В харьковских поликлиниках устанавливают терминалы для записи и электронные табло

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Как будет выглядеть сквер у Вечного огня в Харькове после капремонта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 19:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подходит к концу капремонт сквера у Вечного огня, который организовали из-за оползня после российских обстрелов, сообщает горсовет. ".