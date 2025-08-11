Как будет выглядеть сквер у Вечного огня в Харькове после капремонта
В Харькове подходит к концу капремонт сквера у Вечного огня, который организовали из-за оползня после российских обстрелов, сообщает горсовет.
Строители укрепили склон и построили разгрузочную площадку, обустроили систему водоотведения, смонтировали светильники, установили искусственный костер и лавочки.
Архитектор и известный харьковский гид Максим Розенфельд заявил, что это место имеет особое историческое значение, потому что там, на Университетской горке, в XVII веке возвели Харьковскую крепость.
По его художника, новая инсталляция Вечного огня отходит от советской трактовки и связана с давней историей города. В частности, напоминает о сигнальных огнях, которые зажигали в казацких крепостях, где жили вольные люди, чтобы предупредить об опасности.
Во время реконструкции в сквере не уничтожили ни одно дерево.
Читайте также: «В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: капремонт, сквер у "Вечного огня", Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как будет выглядеть сквер у Вечного огня в Харькове после капремонта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 19:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подходит к концу капремонт сквера у Вечного огня, который организовали из-за оползня после российских обстрелов, сообщает горсовет. ".