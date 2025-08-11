Как будет выглядеть сквер у Вечного огня в Харькове после капремонта

В Харькове подходит к концу капремонт сквера у Вечного огня, который организовали из-за оползня после российских обстрелов, сообщает горсовет.

Строители укрепили склон и построили разгрузочную площадку, обустроили систему водоотведения, смонтировали светильники, установили искусственный костер и лавочки.

Архитектор и известный харьковский гид Максим Розенфельд заявил, что это место имеет особое историческое значение, потому что там, на Университетской горке, в XVII веке возвели Харьковскую крепость.

По его художника, новая инсталляция Вечного огня отходит от советской трактовки и связана с давней историей города. В частности, напоминает о сигнальных огнях, которые зажигали в казацких крепостях, где жили вольные люди, чтобы предупредить об опасности.

Во время реконструкции в сквере не уничтожили ни одно дерево.