Live
  • Пн 03.03.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.43
  • EUR 43.11

Полмиллиона могут переплатить на ремонте админздания в центре Харькова — ХАЦ

Харьков 21:00   03.03.2025
Елена Нагорная
Полмиллиона могут переплатить на ремонте админздания в центре Харькова — ХАЦ Фото: Администрация Киевского района Харькова/Facebook

Активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр» заявляют о завышении цен на часть строительных материалов в договоре о капитальном ремонте администрации Киевского района Харькова.

Антикоррупционеры проанализировали договор между департаментом по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета и частным предприятием «БФ „Промтекс“ на проведение капремонта здания по улице Чернышевской, 55. Работы будут оплачивать из местного бюджета. Всего должны выделить 25,8 миллиона гривен, из них 5 миллионов — в 2025-м.

В техническом задании указано, что объект был поврежден в результате обстрелов — здание пострадало 25 ноября 2024 года в результате ракетной атаки РФ. В перечне аварийно-восстановительных работ: восстановление инженерных коммуникаций здания, демонтаж разрушенных и поврежденных оконных и дверных заполнений и установка новых, внутренние и внешние отделочные работы. Также запланирован ремонт кабинетов и санузлов на первом, третьем и четвертом этажах, ремонт фасада, обновление вентиляции.

«Проект капитального ремонта разрабатывало ЧП «Паллада». И проектант, и подрядчик связаны с корпорацией «Авантаж» экс-нардепа Анатолия Денисенко. «Промтекс» входит в состав консорциума „Билдинг Групп“ вместе с ООО „Спецстроймонтаж-Украина“ бывшего нардепа Анатолия Денисенко, ООО „Индастриал Билдинг Групп“ и ООО „Инкам-Билдинг“ Станислава Киевца. Помещение компания арендует у ООО «Спецстроймонтаж-Украина». Основателем ЧП «Строительная фирма „Промтекс“ долгое время был Станислав Бровин, сейчас на 50% соучредителем указана Ирина Ярован. Подписантом является Сергей Петрулянис, который и был руководителем консорциума», — рассказали в ХАЦ.

По данным антикоррупционеров, в смете стартовая штукатурка PM 51 прописана по цене 14,5 гривны за килограмм, хотя в магазинах ее цена вдвое меньше — 7,4 гривны.

Скриншот ОО «ХАЦ»
Скриншот ОО «ХАЦ»

Украинскую стартовую цементно-известковую штукатурку прописали по цене 12,48 гривны за килограмм. Для сравнения, штукатурка от того же бренда Kriesel на маркетплейсе стоит 6,8 гривны за килограмм.

Скриншот ОО «ХАЦ»

В ХАЦ утверждают, что более чем вдвое завысили цены в смете на клей для плитки TE-14 Expert, переплата на этой позиции может составить более 100 тысяч гривен. В договоре указана стоимость 38,44 гривны за килограмм.

Скриншот ОО «ХАЦ»

Для сравнения, цена на одной из харьковских баз стройматериалов — 16,8 гривны за килограмм.

Скриншот ОО «ХАЦ»

Краска латексная Mattlatex прописана в смете по 179 гривен за литр, а в магазине такая краска стоит 114 гривен за литр. Вдвое завысили цены на бумажную ленту Knauf Kurt, которую прописали по 33 гривны за погонный при рыночной цене в 15,8 гривны за погонный метр, утверждают в ОО.

«В целом переплата по этой сделке может составлять более полумиллиона гривен. Стоит отметить, что в договоре стоит динамическая цена, поэтому заказчик может исправить цены с помощью дополнительного соглашения или в актах выполненных работ», — подытожили активисты.

Читайте также: Предупреждал харьковчан о ТЦК в Telegram: что назначил суд мужчине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковский зоопарк обратился к посетителям
Харьковский зоопарк обратился к посетителям
02.03.2025, 10:20
«Прилет» в пятиэтажку в Харькове: бойцы ГСЧС разбирали конструкции (фото)
«Прилет» в пятиэтажку в Харькове: бойцы ГСЧС разбирали конструкции (фото)
03.03.2025, 18:57
Новости Харькова — главное за 3 марта: в экопарке погибли животные, обстрелы
Новости Харькова — главное за 3 марта: в экопарке погибли животные, обстрелы
03.03.2025, 17:45
Усиление обороноспособности: чиновники, силовики и военные заседали в Харькове
Усиление обороноспособности: чиновники, силовики и военные заседали в Харькове
03.03.2025, 19:59
Полицейский из Харьковской области погиб от удара FPV-дрона
Полицейский из Харьковской области погиб от удара FPV-дрона
03.03.2025, 17:18
Полмиллиона могут переплатить на ремонте админздания в центре Харькова — ХАЦ
Полмиллиона могут переплатить на ремонте админздания в центре Харькова — ХАЦ
03.03.2025, 21:00

Новости по теме:

14:44
Как выглядит поврежденное ударом РФ здание облэнерго на Харьковщине (видео)
11:14
Россияне повредили здание облэнерго и газопровод на Харьковщине
13:25
Ночью армия РФ ударила ракетами по Купянску: разрушено админздание (фото)
01:50
Рукописи не горят — глава полиции Харьковщины возле админздания после удара РФ
17:58
По факту обстрела админздания и склада в Основянском районе открыто уголовное производство (фото)

Вы читали новость: «Полмиллиона могут переплатить на ремонте админздания в центре Харькова — ХАЦ»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр» заявляют о завышении цен на часть строительных материалов в договоре о капитальном ремонте администрации Киевского района.".