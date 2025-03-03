Полмиллиона могут переплатить на ремонте админздания в центре Харькова — ХАЦ

Активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр» заявляют о завышении цен на часть строительных материалов в договоре о капитальном ремонте администрации Киевского района Харькова.

Антикоррупционеры проанализировали договор между департаментом по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета и частным предприятием «БФ „Промтекс“ на проведение капремонта здания по улице Чернышевской, 55. Работы будут оплачивать из местного бюджета. Всего должны выделить 25,8 миллиона гривен, из них 5 миллионов — в 2025-м.

В техническом задании указано, что объект был поврежден в результате обстрелов — здание пострадало 25 ноября 2024 года в результате ракетной атаки РФ. В перечне аварийно-восстановительных работ: восстановление инженерных коммуникаций здания, демонтаж разрушенных и поврежденных оконных и дверных заполнений и установка новых, внутренние и внешние отделочные работы. Также запланирован ремонт кабинетов и санузлов на первом, третьем и четвертом этажах, ремонт фасада, обновление вентиляции.

«Проект капитального ремонта разрабатывало ЧП «Паллада». И проектант, и подрядчик связаны с корпорацией «Авантаж» экс-нардепа Анатолия Денисенко. «Промтекс» входит в состав консорциума „Билдинг Групп“ вместе с ООО „Спецстроймонтаж-Украина“ бывшего нардепа Анатолия Денисенко, ООО „Индастриал Билдинг Групп“ и ООО „Инкам-Билдинг“ Станислава Киевца. Помещение компания арендует у ООО «Спецстроймонтаж-Украина». Основателем ЧП «Строительная фирма „Промтекс“ долгое время был Станислав Бровин, сейчас на 50% соучредителем указана Ирина Ярован. Подписантом является Сергей Петрулянис, который и был руководителем консорциума», — рассказали в ХАЦ.

По данным антикоррупционеров, в смете стартовая штукатурка PM 51 прописана по цене 14,5 гривны за килограмм, хотя в магазинах ее цена вдвое меньше — 7,4 гривны.

Украинскую стартовую цементно-известковую штукатурку прописали по цене 12,48 гривны за килограмм. Для сравнения, штукатурка от того же бренда Kriesel на маркетплейсе стоит 6,8 гривны за килограмм.

Скриншот ОО «ХАЦ»

В ХАЦ утверждают, что более чем вдвое завысили цены в смете на клей для плитки TE-14 Expert, переплата на этой позиции может составить более 100 тысяч гривен. В договоре указана стоимость 38,44 гривны за килограмм.

Для сравнения, цена на одной из харьковских баз стройматериалов — 16,8 гривны за килограмм.

Краска латексная Mattlatex прописана в смете по 179 гривен за литр, а в магазине такая краска стоит 114 гривен за литр. Вдвое завысили цены на бумажную ленту Knauf Kurt, которую прописали по 33 гривны за погонный при рыночной цене в 15,8 гривны за погонный метр, утверждают в ОО.

«В целом переплата по этой сделке может составлять более полумиллиона гривен. Стоит отметить, что в договоре стоит динамическая цена, поэтому заказчик может исправить цены с помощью дополнительного соглашения или в актах выполненных работ», — подытожили активисты.