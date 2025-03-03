Предупреждал харьковчан о ТЦК в Telegram: что назначил суд мужчине
В Харькове суд приговорил администратора Telegram-канала, который сообщал о патрулях ТЦК в Новобаварском и Шевченковском районах.
Как сообщили в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на приговор Октябрьского райсуда, фигурант – Владимир Богачев, уроженец города Пенза РФ, который проживает в Харькове.
«В декабре 2024 года он создал Telegram-канал, в котором публиковалась информация с указанием мест дислокации представителей районных ТЦК и СП на территории Новобаварского и Шевченковского районов Харькова, а также рекомендации по избежанию мобилизации», — отметили в ХАЦ.
Там добавили, что на протяжении 17 – 28 декабря в этом канале публиковались сообщения, где сообщалось о проведении мобилизационных мероприятий на Алексеевском мосту, в микрорайоне «Филипповка» Новобаварского района (в частности «Бор»), возле торговых магазинов в Холодногорском районе. В приговоре говорится, что Богачев также давал рекомендации, как избежать встречи с группами оповещения.
«4 февраля 2025 между прокурором и Богачевым было заключено соглашение о признании виновности», — рассказали в ХАЦ.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ) и назначил ему наказание – два года условно.
Читайте также: Почему военный столкнул мужчину с велосипеда в Харькове, объяснил ОТЦК
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, приговор, телеграм-канал, тцк, ХАЦ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Предупреждал харьковчан о ТЦК в Telegram: что назначил суд мужчине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове суд приговорил администратора Telegram-канала, который сообщал о патрулях ТЦК в Новобаварском и Шевченковском районах.".