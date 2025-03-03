Предупреждал харьковчан о ТЦК в Telegram: что назначил суд мужчине

В Харькове суд приговорил администратора Telegram-канала, который сообщал о патрулях ТЦК в Новобаварском и Шевченковском районах.

Как сообщили в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на приговор Октябрьского райсуда, фигурант – Владимир Богачев, уроженец города Пенза РФ, который проживает в Харькове.

«В декабре 2024 года он создал Telegram-канал, в котором публиковалась информация с указанием мест дислокации представителей районных ТЦК и СП на территории Новобаварского и Шевченковского районов Харькова, а также рекомендации по избежанию мобилизации», — отметили в ХАЦ.

Там добавили, что на протяжении 17 – 28 декабря в этом канале публиковались сообщения, где сообщалось о проведении мобилизационных мероприятий на Алексеевском мосту, в микрорайоне «Филипповка» Новобаварского района (в частности «Бор»), возле торговых магазинов в Холодногорском районе. В приговоре говорится, что Богачев также давал рекомендации, как избежать встречи с группами оповещения.

«4 февраля 2025 между прокурором и Богачевым было заключено соглашение о признании виновности», — рассказали в ХАЦ.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ) и назначил ему наказание – два года условно.