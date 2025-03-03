Попереджав харків’ян про ТЦК у телеграмі: що призначив суд чоловіку

У Харкові суд виніс вирок адміністратору телеграм-каналу, який повідомляв про патрулі ТЦК у Новобаварському та Шевченківському районах.

Як повідомили у ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на вирок Жовтневого райсуду, фігурант – Володимир Богачев, уродженець міста Пенза РФ, який мешкає у Харкові.

«У грудні 2024 року він створив телеграм-канал, в якому публікувалась інформація із зазначенням місць дислокації представників районних ТЦК та СП на території Новобаварського та Шевченківського районів Харкова, а також рекомендації щодо уникнення мобілізації», – зазначили в ХАЦ.

Там додали, що впродовж 17 – 28 грудня торік у цьому каналі публікувалися дописи, де повідомлялось про проведення мобілізаційних заходів на Олексіївському мосту, у мікрорайоні «Пилипівка» Новобаварського району (зокрема «Бір»), біля торгівельних магазинів у Холодногірському районі. У вироку йдеться, що Богачев також надавав рекомендації, як уникнути зустрічі із групами оповіщення.

«4 лютого 2025 року між прокурором та Богачевим було укладено угоду про визнання винуватості», – розповіли в ХАЦ.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та призначив йому покарання – два роки умовно.