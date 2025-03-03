Попереджав харків’ян про ТЦК у телеграмі: що призначив суд чоловіку
У Харкові суд виніс вирок адміністратору телеграм-каналу, який повідомляв про патрулі ТЦК у Новобаварському та Шевченківському районах.
Як повідомили у ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на вирок Жовтневого райсуду, фігурант – Володимир Богачев, уродженець міста Пенза РФ, який мешкає у Харкові.
«У грудні 2024 року він створив телеграм-канал, в якому публікувалась інформація із зазначенням місць дислокації представників районних ТЦК та СП на території Новобаварського та Шевченківського районів Харкова, а також рекомендації щодо уникнення мобілізації», – зазначили в ХАЦ.
Там додали, що впродовж 17 – 28 грудня торік у цьому каналі публікувалися дописи, де повідомлялось про проведення мобілізаційних заходів на Олексіївському мосту, у мікрорайоні «Пилипівка» Новобаварського району (зокрема «Бір»), біля торгівельних магазинів у Холодногірському районі. У вироку йдеться, що Богачев також надавав рекомендації, як уникнути зустрічі із групами оповіщення.
«4 лютого 2025 року між прокурором та Богачевим було укладено угоду про визнання винуватості», – розповіли в ХАЦ.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та призначив йому покарання – два роки умовно.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, приговор, телеграм-канал, тцк, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 14:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові суд виніс вирок адміністратору телеграм-каналу, який повідомляв про патрулі ТЦК у Новобаварському та Шевченківському районах.".