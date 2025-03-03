Пів мільйона можуть переплатити на ремонті адмінбудівлі в центрі Харкова – ХАЦ

Активісти ГО «Харківський антикорупційний центр» заявляють про завищення цін на частину будівельних матеріалів у договорі про капітальний ремонт адміністрації Київського району Харкова.

Антикорупціонери проаналізували договір між департаментом з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міськради та приватним підприємством “БФ “Промтекс” на проведення капремонту будівлі по вулиці Чернишевській, 55. Роботи оплачуватимуть з місцевого бюджету. Усього мають виділити 25,8 мільйона, з них 5 мільйонів – у 2025-му.

У технічному завданні зазначено, що об’єкт зазнав пошкоджень внаслідок та обстрілів, (будівля постраждала 25 листопада 2024 року внаслідок ракетної атаки РФ). У переліку аварійно-відновлювальних робіт: відновлення інженерних комунікацій будівлі, демонтаж зруйнованих і пошкоджених віконних та дверних заповнень та встановлення нових, внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи. Також запланований ремонт кабінетів та санвузлів на першому, третьому та четвертому поверхах, ремонт фасаду, оновлення вентиляції тощо.

“Проєкт капітального ремонту розробляло ПП “Паллада”. І проєктант, і підрядник пов’язані з корпорацією “Авантаж” екснардепа Анатолія Денисенка. “Промтекс” входить до складу консорціуму “Білдінг Груп” разом із ТОВ “Спецбудмонтаж-Україна” колишнього нардепа Анатолія Денисенка, ТОВ “Індастріал Білдінг Груп” та ТОВ “Інкам-Білдінг” Станіслава Києвця. Приміщення компанія орендує у ТОВ “Спецбудмонтаж-Україна”. Засновником ПП “Будівельна фірма “Промтекс” тривалий час був Станіслав Бровін, зараз на 50% співзасновницею зазначена Ірина Ярован. Підписантом є Сергій Петруляніс, який і був керівником консорціуму”, – розповіли у ХАЦ.

За даними антикорупціонерів, у кошторисі стартова штукатурка PM 51 прописана за ціною 14,5 гривні за кілограм, хоча в магазинах її ціна вдвічі менша – 7,4 гривні.

Українську стартову цементно-вапняну штукатурку прописали за ціною 12,48 гривні за кілограм. Для порівняння, штукатурка від того ж бренду Kriesel на маркетплейсі коштує 6,8 гривні за кілограм.

Скриншот ГО “ХАЦ”

У ХАЦ стверджують, що більш ніж удвічі завищили ціни в кошторисі на клей для плитки TE-14 Expert, переплата на цій позиції може становити понад 100 тисяч гривень. У договорі вказана вартість 38,44 гривні за кілограм.

Для порівняння, ціна на одній із харківських баз будматеріалів – 16,8 гривні за кілограм.

Латексна фарба Mattlatex прописана в кошторисі по 179 гривень за літр, а в магазині така фарба коштує 114 гривень за літр. Вдвічі завищили ціни на паперову стрічку Knauf Kurt, яку прописали по 33 гривні за погонний за ринкової ціни 15,8 гривні за погонний метр, стверджують у ГО.

«Загалом переплата по цій угоді може становити понад пів мільйона гривень. Варто зазначити, що в договорі стоїть динамічна ціна, тож замовник може виправити ціни за допомогою додаткової угоди або в актах виконаних робіт», — підсумували активісти.