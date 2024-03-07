Как выглядит поврежденное ударом РФ здание облэнерго на Харьковщине (видео)

В результате ночных обстрелов Харьковщины пострадало админздание Боровского района АО «Харьковоблэнерго».

«Обломками повреждены 48 окон, 4 двери, а также крыша. К счастью, среди пострадавших нет», – рассказали энергетики.

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