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Как выглядит поврежденное ударом РФ здание облэнерго на Харьковщине (видео)

Общество 14:44   07.03.2024
Виктория Яковенко
Как выглядит поврежденное ударом РФ здание облэнерго на Харьковщине (видео)

В результате ночных обстрелов Харьковщины пострадало админздание Боровского района АО «Харьковоблэнерго».

«Обломками повреждены 48 окон, 4 двери, а также крыша. К счастью, среди пострадавших нет», – рассказали энергетики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ночных обстрелов Харьковщины пострадало админздание Боровского района АО «Харьковоблэнерго».".