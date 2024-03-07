Как выглядит поврежденное ударом РФ здание облэнерго на Харьковщине (видео)
В результате ночных обстрелов Харьковщины пострадало админздание Боровского района АО «Харьковоблэнерго».
«Обломками повреждены 48 окон, 4 двери, а также крыша. К счастью, среди пострадавших нет», – рассказали энергетики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: админздание, обстрелы, Харьковоблэнерго, харьковщина, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ночных обстрелов Харьковщины пострадало админздание Боровского района АО «Харьковоблэнерго».".