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На Харьковщине оккупанты повредили здание облэнерго

Происшествия 10:46   07.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине оккупанты повредили здание облэнерго

В одном из населенных пунктов на Харьковщине в результате боевых действий опять пострадала энергетическая инфраструктура. Подробности сообщили в Минэнерго.

«В результате боевых действий в одном из населенных пунктов повреждено здание облэнерго, без пострадавших работников. Также имеются повреждения сетей в двух населенных пунктах», — проинформировала пресс-служба Министерства энергетики Украины 7 марта.

Также в Минэнерго сообщили, что в Харьковской области за минувшие сутки возобновили  электроснабжение более 370 абонентов.

«Всего в области остаются без света 15,4 тысячи точек учета в 63 населенных пунктах», — отметили энергетики.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 10:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из населенных пунктов на Харьковщине в результате боевых действий опять пострадала энергетическая инфраструктура. Подробности сообщили в Минэнерго".