На Харьковщине оккупанты повредили здание облэнерго

В одном из населенных пунктов на Харьковщине в результате боевых действий опять пострадала энергетическая инфраструктура. Подробности сообщили в Минэнерго.

«В результате боевых действий в одном из населенных пунктов повреждено здание облэнерго, без пострадавших работников. Также имеются повреждения сетей в двух населенных пунктах», — проинформировала пресс-служба Министерства энергетики Украины 7 марта.

Также в Минэнерго сообщили, что в Харьковской области за минувшие сутки возобновили электроснабжение более 370 абонентов.

«Всего в области остаются без света 15,4 тысячи точек учета в 63 населенных пунктах», — отметили энергетики.

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