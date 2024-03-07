Россияне ударили по учебному полигону ГСЧС на Харьковщине беспилотниками

На Харьковщине российским обстрелом уничтожено административное здание, принадлежащее учебному заведению системы ГСЧС.

«В результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Также горели конструктивные элементы перекрытия и крыши сооружения. Площадь пожара составила около 150 кв. м», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, удар наносили беспилотниками. Пожар тушили два отделения ГСЧС на автоцистернах. Огонь быстро ликвидировали и не дали ему распространиться на другие здания и хвойный лес.

«Жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.

Напомним, об угрозе атаки вражеских БПЛА Воздушные силы ВСУ предупреждали минувшей ночью. Жители Чугуевского района слышали взрывы.