Росіяни вдарили по навчальному полігону ДСНС на Харківщині безпілотниками

На Харківщині російським обстрілом знищено адміністративну будівлю, що належить навчальному закладу ДСНС.

“У результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв. м”, – повідомила пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, удар завдавали безпілотниками. Пожежу гасили два відділення ДСНС на автоцистернах. Вогонь швидко ліквідували та не дали йому поширитись на інші будівлі та хвойний ліс.

“Жертв та постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, про загрозу атаки ворожих БПЛА Повітряні сили ЗСУ попереджали минулої ночі. Мешканці Чугуївського району чули вибухи.