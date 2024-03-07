Головні новини Харкова 7 березня: “шахеди” вдарили по полігону ДСНС

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:31

Вночі Харківщину атакували “шахеди”, на Борову скинули КАБ

“О 00:50 у Чугуївському районі окупанти вдарили щонайменше двома шахедами, постраждалих немає”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі 7 березня.

Також, за його інформацією, вночі росіяни вдарили КАБ по с. Борова. Там пошкоджено будинок та паркан, у 73-річної власниці будинку гостра реакція на стрес. Фото із місць “прильотів” опублікувала Харківська обласна прокуратура. Там також уточнили, що удару “шахедів” зазнала адміністративна будівляв селі Малинівка Чугуївського району.

Усього за добу під обстрілами було близько 22 населених пунктів.

08:24

Росіяни вдарили по навчальному полігону ДСНС на Харківщині безпілотниками

“У результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв. м”, – повідомила пресслужба ДСНС.

07:33

На Харківщині відбили чотири атаки

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області”, – поінформував у ранковому зведенні 7 березня Генштаб ЗСУ.

Авіаційних ударів росіяни завдали по Зарічному, Нестерному, Червоному Яру, Чорному, Козачій Лопані та Табаївці.

07:12

Вночі в Харкові оголошували ракетну небезпеку, в області кружляли “шахеди”

Ніч у Харкові та області була тривожною. Про небезпеку ворожих ударів попереджали тричі. Тривога була з 00:02 до 00:14, з 00:25 до 01:12 та з 01:43 до 02:11. Двічі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ракетного удару. А в третій – про рух ворожих безпілотників.

Вибухів у Харкові не було, проте гучно було в Чугуївському районі.