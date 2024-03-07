Терехов розповів про “евакуацію” з Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов спростував чергові російські “вкиди”, що спрямовані на створення паніки в місті.

“Метою ІПСО росіян є залякати людей, посіяти певну тривогу, хвилювання. Я хочу сказати, що ніякої евакуації з міста Харкова не проводиться. Сьогодні всі державні установи, комунальні підприємства працюють так, як вони працювали з початку війни. Нічого ми не вивозимо. Люди повинні розуміти, що це все фейки, що це все російська ІПСО, яка є та розповсюджується, аби налякати людей. Хочу сказати, що ми нікому ніколи не віддамо своє місто. Харків був, є та буде українським містом”, – заявив Терехов у етері нацмарафону.

Він також зазначив, що єдине, що зараз турбує мешканців Харкова, — це небезпека атак російськими ракетами та “шахедами”.

“Нам треба закрити небо над Харковом. Потрібна сучасна ППО, яка збиватиме і ракети, і ракети С-300, і “шахеди”. І над цим ми працюємо разом з урядом, разом з Офісом Президента України”, – сказав мер Харкова.