Терехов розповів про “евакуацію” з Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов спростував чергові російські “вкиди”, що спрямовані на створення паніки в місті.
“Метою ІПСО росіян є залякати людей, посіяти певну тривогу, хвилювання. Я хочу сказати, що ніякої евакуації з міста Харкова не проводиться. Сьогодні всі державні установи, комунальні підприємства працюють так, як вони працювали з початку війни. Нічого ми не вивозимо. Люди повинні розуміти, що це все фейки, що це все російська ІПСО, яка є та розповсюджується, аби налякати людей. Хочу сказати, що ми нікому ніколи не віддамо своє місто. Харків був, є та буде українським містом”, – заявив Терехов у етері нацмарафону.
Він також зазначив, що єдине, що зараз турбує мешканців Харкова, — це небезпека атак російськими ракетами та “шахедами”.
“Нам треба закрити небо над Харковом. Потрібна сучасна ППО, яка збиватиме і ракети, і ракети С-300, і “шахеди”. І над цим ми працюємо разом з урядом, разом з Офісом Президента України”, – сказав мер Харкова.
Читайте також: Росіяни змінили тактику ударів по Харкову: Терехов розповів навіщо
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: евакуація, ИПСО, новини Харкова, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов розповів про “евакуацію” з Харкова»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 09:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов спростував чергові російські “вкиди”, що спрямовані на створення паніки в місті".