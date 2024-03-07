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Терехов розповів про “евакуацію” з Харкова

Політика 09:20   07.03.2024
Оксана Горун
Терехов розповів про “евакуацію” з Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов спростував чергові російські “вкиди”, що спрямовані на створення паніки в місті.

“Метою ІПСО росіян є залякати людей, посіяти певну тривогу, хвилювання. Я хочу сказати, що ніякої евакуації з міста Харкова не проводиться. Сьогодні всі державні установи, комунальні підприємства працюють так, як вони працювали з початку війни. Нічого ми не вивозимо. Люди повинні розуміти, що це все фейки, що це все російська ІПСО, яка є та розповсюджується, аби налякати людей. Хочу сказати, що ми нікому ніколи не віддамо своє місто. Харків був, є та буде українським містом”, – заявив Терехов у етері нацмарафону.

Він також зазначив, що єдине, що зараз турбує мешканців Харкова, — це небезпека атак російськими ракетами та “шахедами”.

“Нам треба закрити небо над Харковом. Потрібна сучасна ППО, яка збиватиме і ракети, і ракети С-300, і “шахеди”. І над цим ми працюємо разом з урядом, разом з Офісом Президента України”, – сказав мер Харкова.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 09:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов спростував чергові російські “вкиди”, що спрямовані на створення паніки в місті".