Терехов рассказал об «эвакуации» из Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг очередные российские «вбросы», направленные на создание паники в городе.

«Целью ИПСО россиян является запугать людей, посеять определенную тревогу, волнение. Я хочу сказать, что никакой эвакуации из города Харькова не проводится. Сегодня все государственные учреждения, коммунальные предприятия работают так, как они работали с начала войны. Ничего мы не вывозим. Люди должны понимать, что это все фейки, это все российская ИПСО, которая есть и распространяется, чтобы напугать людей. Хочу сказать, что мы никому никогда не отдадим свой город. Город Харьков был, есть и будет украинским городом», — заявил Терехов в эфире нацмарафона.

Он также отметил, что единственное, что сейчас беспокоит жителей Харькова, — это опасность атак российскими ракетами и «шахедами».

«Нам нужно закрыть небо над Харьковом. Нужна современная ПВО, которая будет сбивать и ракеты, и ракеты С-300, и «шахеды». И над этим мы работаем вместе с правительством, вместе с Офисом Президента Украины», — сказал мэр Харькова.