Live
  • Чт 07.03.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 38.27
  • EUR 41.59

Терехов рассказал об «эвакуации» из Харькова

Общество 09:20   07.03.2024
Оксана Горун
Терехов рассказал об «эвакуации» из Харькова Фото: Василий Голосной

Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг очередные российские «вбросы», направленные на создание паники в городе.

«Целью ИПСО россиян является запугать людей, посеять определенную тревогу, волнение. Я хочу сказать, что никакой эвакуации из города Харькова не проводится. Сегодня все государственные учреждения, коммунальные предприятия работают так, как они работали с начала войны. Ничего мы не вывозим. Люди должны понимать, что это все фейки, это все российская ИПСО, которая есть и распространяется, чтобы напугать людей. Хочу сказать, что мы никому никогда не отдадим свой город. Город Харьков был, есть и будет украинским городом», — заявил Терехов в эфире нацмарафона.

Он также отметил, что единственное, что сейчас беспокоит жителей Харькова, — это опасность атак российскими ракетами и «шахедами».

«Нам нужно закрыть небо над Харьковом. Нужна современная ПВО, которая будет сбивать и ракеты, и ракеты С-300, и «шахеды». И над этим мы работаем вместе с правительством, вместе с Офисом Президента Украины», — сказал мэр Харькова.

Читайте также: Россияне изменили тактику ударов по Харькову: Терехов рассказал зачем

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов рассказал об «эвакуации» из Харькова
Терехов рассказал об «эвакуации» из Харькова
07.03.2024, 09:20
Главные новости Харькова 7 марта: Терехов заявил об изменении тактики РФ
Главные новости Харькова 7 марта: Терехов заявил об изменении тактики РФ
07.03.2024, 09:36
Россияне изменили тактику ударов по Харькову: Терехов рассказал зачем
Россияне изменили тактику ударов по Харькову: Терехов рассказал зачем
07.03.2024, 09:06
ISW заявил о продвижении войск РФ под Купянском
ISW заявил о продвижении войск РФ под Купянском
07.03.2024, 08:55
Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)
Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)
06.03.2024, 12:15
На Харьковщине пограничники обнаружили схрон с огнестрельным оружием
На Харьковщине пограничники обнаружили схрон с огнестрельным оружием
07.03.2024, 10:14

Новости по теме:

13:19
«Есть ли угроза? Конечно, есть» — Синегубов о российской ИПсО про Харьков
12:55
«Мы совсем по-другому укреплены сегодня» — Терехов об ИПсО россиян про Харьков
21:24
«Руководство Харькова готовится сбежать»: Терехов ответил на фейк РФ юмором
08:52
«Могут они наступать» — Синегубов про «сдачу Харькова» и ИПСО
12:08
У Синегубова потратили 234000 грн, чтобы узнать, как влияют на харьковчан ИПСО

Вы читали новость: «Терехов рассказал об «эвакуации» из Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 09:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг очередные российские «вбросы», направленные на создание паники в городе".