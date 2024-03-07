По Харківщині вдарили “шахеди” – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що не менше двох “шахедів” атакували вночі Чугуївський район Харківщини. На Борову скинули КАБ.
“О 00:50 у Чугуївському районі окупанти вдарили щонайменше двома шахедами, постраждалих немає”, – написав Синєгубов у телеграмі 7 березня.
Також, за його інформацією, вночі росіяни знову знищували житлові будинки в Боровій.
“Після півночі внаслідок удару КАБом у с. Борова пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці будинку гостра реакція на стрес. Пожежі не було”, – зазначив начальник ХОВА.
Нагадаємо, вчора, 6 березня, по Боровій ударили ракетою “Іскандер-М”. Росіяни зруйнували гараж, господарську споруду, спалили два автомобілі та пошкодили будинки. На місці загинув 70-річний чоловік, ще один отримав поранення. А жінку із п’ятьма дітьми витягли з-під завалів.
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Загалом під обстрілом за добу, за даними Синєгубова, було близько 22 населених пунктів Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що не менше двох “шахедів” атакували вночі Чугуївський район Харківщини. На Борову скинули КАБ".