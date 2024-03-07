По Харьковщине ударили «шахеды» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что не менее двух «шахедов» атаковали ночью Чугуевский район Харьковщины. На Боровую скинули КАБ.

«В 00:50 в Чугуевском районе оккупанты ударили по меньшей мере двумя «шахедами», пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram 7 марта.

Также, по его информации, ночью россияне вновь уничтожали жилые дома в Боровой.

«После полуночи в результате удара КАБом в с. Боровая поврежден фасад жилого дома, забор и автомобиль. У 73-летней владелицы дома острая реакция на стресс. Пожара не было», — отметил начальник ХОВА.

Напомним, вчера, 6 марта, по Боровой ударили ракетой «Искандер-М». Россияне разрушили гараж, хозпостройку, сожгли два автомобиля и повредили дома. На месте погиб 70-летний мужчина, еще один получил ранения. А женщину с пятью детьми извлекли из-под завалов.

В целом под обстрелами за сутки, по данным Синегубова, было около 22 населенных пунктов Харьковской области.