По Харьковщине ударили «шахеды» — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что не менее двух «шахедов» атаковали ночью Чугуевский район Харьковщины. На Боровую скинули КАБ.
«В 00:50 в Чугуевском районе оккупанты ударили по меньшей мере двумя «шахедами», пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram 7 марта.
Также, по его информации, ночью россияне вновь уничтожали жилые дома в Боровой.
«После полуночи в результате удара КАБом в с. Боровая поврежден фасад жилого дома, забор и автомобиль. У 73-летней владелицы дома острая реакция на стресс. Пожара не было», — отметил начальник ХОВА.
Напомним, вчера, 6 марта, по Боровой ударили ракетой «Искандер-М». Россияне разрушили гараж, хозпостройку, сожгли два автомобиля и повредили дома. На месте погиб 70-летний мужчина, еще один получил ранения. А женщину с пятью детьми извлекли из-под завалов.
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В целом под обстрелами за сутки, по данным Синегубова, было около 22 населенных пунктов Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что не менее двух «шахедов» атаковали ночью Чугуевский район Харьковщины. На Боровую скинули КАБ".