Live
  • Чт 07.03.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 38.27
  • EUR 41.59

По Харьковщине ударили «шахеды» — Синегубов

Происшествия 08:19   07.03.2024
Оксана Горун
По Харьковщине ударили «шахеды» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что не менее двух «шахедов» атаковали ночью Чугуевский район Харьковщины. На Боровую скинули КАБ.

«В 00:50 в Чугуевском районе оккупанты ударили по меньшей мере двумя «шахедами», пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram 7 марта.

Также, по его информации, ночью россияне вновь уничтожали жилые дома в Боровой.

«После полуночи в результате удара КАБом в с. Боровая поврежден фасад жилого дома, забор и автомобиль. У 73-летней владелицы дома острая реакция на стресс. Пожара не было», — отметил начальник ХОВА.

Напомним, вчера, 6 марта, по Боровой ударили ракетой «Искандер-М». Россияне разрушили гараж, хозпостройку, сожгли два автомобиля и повредили дома. На месте погиб 70-летний мужчина, еще один получил ранения. А женщину с пятью детьми извлекли из-под завалов.

Читайте также: Последствия удара по Боровой показали правоохранители (фото, видео)

В целом под обстрелами за сутки, по данным Синегубова, было около 22 населенных пунктов Харьковской области.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)
Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)
06.03.2024, 12:15
Главные новости Харькова 7 марта: «шахеды» ударили по полигону ГСЧС
Главные новости Харькова 7 марта: «шахеды» ударили по полигону ГСЧС
07.03.2024, 08:31
Россияне ударили по учебному полигону ГСЧС на Харьковщине беспилотниками
Россияне ударили по учебному полигону ГСЧС на Харьковщине беспилотниками
07.03.2024, 08:13
Что происходит под Купянском: информация военной администрации
Что происходит под Купянском: информация военной администрации
07.03.2024, 07:53
По Харьковщине ударили «шахеды» — Синегубов
По Харьковщине ударили «шахеды» — Синегубов
07.03.2024, 08:19
Многоквартирный комплекс для переселенцев создали на Харьковщине – Синегубов
Многоквартирный комплекс для переселенцев создали на Харьковщине – Синегубов
06.03.2024, 18:30

Новости по теме:

08:19
По Харьковщине ударили «шахеды» — Синегубов
08:13
Россияне ударили по учебному полигону ГСЧС на Харьковщине беспилотниками
07:53
Что происходит под Купянском: информация военной администрации
22:48
Главные новости Харькова 6 марта: удар по Боровой, трижды атаковали Табаевку
12:01
Мстителю с топором с Харьковщины светит пожизненное заключение

Вы читали новость: «По Харьковщине ударили «шахеды» — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что не менее двух «шахедов» атаковали ночью Чугуевский район Харьковщины. На Боровую скинули КАБ".