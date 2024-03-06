Последствия удара по Боровой показали правоохранители (фото, видео)

В Харьковской областной прокуратуре опубликовали последствия удара «Искандер-М» по поселку Боровая в Харьковской области.

«Ракета попала на территорию частного дома. В это время во дворе находился 70-летний мужчина, который хотел поставить свой автомобиль в гараж. Мужчина погиб на месте. В другом доме пострадала семья: 44-летняя женщина и пятеро детей. Среди них ее 24-летняя дочь и четверо сыновей 14, 16, 18 и 12 лет. Всех госпитализировали. Также получил ранение 73-летний местный житель, медики оказали ему помощь на месте», – сообщили правоохранители.

Также в поселке повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки и авто.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, ранее об обстреле поселка Боровая сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным из-за удара пострадали семь человек, 70-летний мужчина погиб. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что предварительно, ракета «Искандер-М» попала во двор частного дома.