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РФ ударила по Боровой на Харьковщине: есть погибший, среди раненых – дети

Происшествия 14:21   06.03.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила по Боровой на Харьковщине: есть погибший, среди раненых – дети

Оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погиб 70-летний мужчина.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он также отметил, что четыре человека получили ранения, из них трое – дети.

«Из-под завалов спасли женщину и направили в больницу. В результате обстрелов возник пожар на территории дома, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки. Ликвидация последствий продолжается», – добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погиб 70-летний мужчина.".