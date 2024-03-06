РФ ударила по Боровой на Харьковщине: есть погибший, среди раненых – дети
Оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погиб 70-летний мужчина.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он также отметил, что четыре человека получили ранения, из них трое – дети.
«Из-под завалов спасли женщину и направили в больницу. В результате обстрелов возник пожар на территории дома, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки. Ликвидация последствий продолжается», – добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: діти, дети, обстрел, погиб, ранены, рф, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погиб 70-летний мужчина.".