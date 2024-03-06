РФ ударила по Боровой на Харьковщине: есть погибший, среди раненых – дети

Оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погиб 70-летний мужчина.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он также отметил, что четыре человека получили ранения, из них трое – дети.

«Из-под завалов спасли женщину и направили в больницу. В результате обстрелов возник пожар на территории дома, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки. Ликвидация последствий продолжается», – добавил Синегубов.