Live
  • Ср 06.03.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 38.39
  • EUR 41.65

Россияне опять взялись за разрушение школ в Харьковской области: данные ГСЧС

Происшествия 08:38   06.03.2024
Оксана Горун
Россияне опять взялись за разрушение школ в Харьковской области: данные ГСЧС

В течение суток армия РФ нанесла удары по учебным заведениям в двух громадах Харьковской области. Пожар в школе села Первомайское в  Боровской громаде погасить не смогли из-за непрекращающихся обстрелов.

«Приблизительно в 14:30 российские изверги уничтожили учебное заведение в с. Первомайское Боровской громады. Из-за того, что село находится прямо у линии боевого столкновения и обстрелы там не утихают, ликвидация данного пожара была невозможна», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также по лицею и детсаду били в селе Мартовое Печенежской громады. Их атаковали «шахеды». Пожара не было.

Читайте также: Часть из семи беспилотников, атаковавших Мартовое, сбили — Синегубов

В целом в течение суток россияне вызвали три пожара на Харьковщине. Горел также частный дом в Волчанске. А в районе села Синельниково Волчанской громады пожар произошел на открытой территории.

«Загорелась сухая трава на площади около 1 га. Была угроза распространения пламени на жилые дома. К ликвидации последствий обстрелов было привлечено подразделение ГСЧС из Волчанска. Через два часа спасателям удалось остановить пламя, предотвратив распространение его на жилье и хвойный лес. Жертв и пострадавших нет», — проинформировали в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 6 марта: «прилеты» из-за ночной атаки «шахедов»
Главные новости Харькова 6 марта: «прилеты» из-за ночной атаки «шахедов»
06.03.2024, 08:21
12 воинам, погибшим от авиаудара в Харькове, открыли мемориальную доску
12 воинам, погибшим от авиаудара в Харькове, открыли мемориальную доску
06.03.2024, 09:04
Россияне опять взялись за разрушение школ в Харьковской области: данные ГСЧС
Россияне опять взялись за разрушение школ в Харьковской области: данные ГСЧС
06.03.2024, 08:38
Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории
06.03.2024, 06:00
Враг продолжает «рваться» в Купянск – воин ВСУ о штурмах РФ
Враг продолжает «рваться» в Купянск – воин ВСУ о штурмах РФ
05.03.2024, 12:53
На Харьковщине высадят новые стойкие леса: подробности
На Харьковщине высадят новые стойкие леса: подробности
06.03.2024, 09:41

Новости по теме:

09:14
Пылал Волчанск: ночью спасатели под обстрелами гасили масштабные пожары (фото)
08:18
Ранен водитель «скорой» на Харьковщине, Волчанск обстреляли 27 раз — полиция
15:16
Смертельная рыбалка: на Харьковщине мужчина провалился под лед и погиб
12:13
Поджоги сухостоя и мусора: за неделю на Харьковщине — почти 200 пожаров
08:41
Обстрелы: на Харьковщине есть пострадавший, Волчанск горел

Вы читали новость: «Россияне опять взялись за разрушение школ в Харьковской области: данные ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 08:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ нанесла удары по учебным заведениям в двух громадах Харьковской области. Пожар в школе села Первомайское в  Боровской громаде погасить не смогли из-за непрекращающихся обстрелов".