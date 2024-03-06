Россияне опять взялись за разрушение школ в Харьковской области: данные ГСЧС
В течение суток армия РФ нанесла удары по учебным заведениям в двух громадах Харьковской области. Пожар в школе села Первомайское в Боровской громаде погасить не смогли из-за непрекращающихся обстрелов.
«Приблизительно в 14:30 российские изверги уничтожили учебное заведение в с. Первомайское Боровской громады. Из-за того, что село находится прямо у линии боевого столкновения и обстрелы там не утихают, ликвидация данного пожара была невозможна», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также по лицею и детсаду били в селе Мартовое Печенежской громады. Их атаковали «шахеды». Пожара не было.
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В целом в течение суток россияне вызвали три пожара на Харьковщине. Горел также частный дом в Волчанске. А в районе села Синельниково Волчанской громады пожар произошел на открытой территории.
«Загорелась сухая трава на площади около 1 га. Была угроза распространения пламени на жилые дома. К ликвидации последствий обстрелов было привлечено подразделение ГСЧС из Волчанска. Через два часа спасателям удалось остановить пламя, предотвратив распространение его на жилье и хвойный лес. Жертв и пострадавших нет», — проинформировали в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары, разрушения, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ нанесла удары по учебным заведениям в двух громадах Харьковской области. Пожар в школе села Первомайское в Боровской громаде погасить не смогли из-за непрекращающихся обстрелов".