Россияне опять взялись за разрушение школ в Харьковской области: данные ГСЧС

В течение суток армия РФ нанесла удары по учебным заведениям в двух громадах Харьковской области. Пожар в школе села Первомайское в Боровской громаде погасить не смогли из-за непрекращающихся обстрелов.

«Приблизительно в 14:30 российские изверги уничтожили учебное заведение в с. Первомайское Боровской громады. Из-за того, что село находится прямо у линии боевого столкновения и обстрелы там не утихают, ликвидация данного пожара была невозможна», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также по лицею и детсаду били в селе Мартовое Печенежской громады. Их атаковали «шахеды». Пожара не было.

В целом в течение суток россияне вызвали три пожара на Харьковщине. Горел также частный дом в Волчанске. А в районе села Синельниково Волчанской громады пожар произошел на открытой территории.

«Загорелась сухая трава на площади около 1 га. Была угроза распространения пламени на жилые дома. К ликвидации последствий обстрелов было привлечено подразделение ГСЧС из Волчанска. Через два часа спасателям удалось остановить пламя, предотвратив распространение его на жилье и хвойный лес. Жертв и пострадавших нет», — проинформировали в ГСЧС.