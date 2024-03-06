Росіяни знову взялися за руйнування шкіл на Харківщині: дані ДСНС
Протягом доби армія РФ завдала ударів по навчальних закладах у двох громадах на Харківщині. Пожежу в школі села Першотравневе в Борівській громаді погасити не змогли через безперервні обстріли.
“Приблизно о 14:30 російські нелюди знищили навчальний заклад у с. Першотравневе Борівської громади. Через те, що село знаходиться прямо біля лінії бойового зіткнення й обстріли там не вщухають, ліквідація даної пожежі була неможливою”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також по ліцею та дитсадку били в селі Мартове Печенізької громади. Їх атакували “шахеди”. Пожежі не було.
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Загалом протягом доби росіяни викликали три пожежі на Харківщині. Горів також приватний будинок у Вовчанську. А в районі села Синельникове Вовчанської громади пожежа сталася на відкритій території.
“Загорілася суха трава на площі близько 1 га. Існувала загроза розповсюдження полум’я на житлові будинки. До ліквідації наслідків обстрілів був залучений підрозділ ДСНС з міста Вовчанськ. За дві години рятувальникам вдалось зупинити полум’я, запобігши розповсюдженню його на житло та хвойний ліс. Жертв і постраждалих немає”, – поінформували в ДСНС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, обстріли, пожежа, руйнування;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ завдала ударів по навчальних закладах у двох громадах на Харківщині. Пожежу в школі села Першотравневе в Борівській громаді погасити не змогли через безперервні обстріли".