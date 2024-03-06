Частину із семи безпілотників, які атакували Мартове, збили – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про нічну атаку “шахедів”, а також обстріл регіону.
“О 01:32 у с. Мартове Чугуївського району відбулась атака сімома БПЛА, частину – збили сили ППО. Зафіксовані влучання в будівлю закладу освіти. Постраждалих немає”, – поінформував Синєгубов.
Раніше про атаку семи безпілотників на Мартове повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко, за його даними пошкоджено дитсадок та ліцей. Прокуратура повідомляє, що на місці знайшли уламки чотирьох БПЛА.
Упродовж доби на Харківщині під обстрілами було близько 20 населених пунктів. Є одна загибла – мешканка села Курилівка у Куп’янському районі.
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“О 15:10 окупанти завдали ударів у с. Синельникове Чугуївського району. Інформації щодо потерпілих не надходила. О 14:46 у с. Першотравневе Ізюмського району ворог здійснив обстріл будівлі закладу освіти. Жертв та постраждалих немає. О 11:53 ворог обстріляв м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила“, – перерахував Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, обстріли, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про нічну атаку “шахедів”, а також обстріл регіону".