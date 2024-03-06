Головні новини Харкова 6 березня: “прильоти” через нічну атаку “шахедів”
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:52
Село на Харківщині атакували “шахеди”: прилетіло по дитсадку та ліцею
“Село Мартове Чугуївського району. Вночі щонайменше 7 ворожих безпілотників вдарили по населеному пункту. Зруйнована двоповерхова будівля непрацюючого дошкільного закладу, виникла пожежа, пошкоджено ліцей. Також зафіксовані влучання в дорожнє покриття. Огляд місць подій триває”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко у фейсбуці вранці 6 березня.
Пресслужба Харківської обласної прокуратури уточнила: на місці зібрали уламки чотирьох БПЛА. Обійшлося без постраждалих.
07:36
Росіяни не атакували на Харківщині протягом доби – Генштаб
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив у ранковому зведенні 6 березня Генштаб ЗСУ.
За добу на Харківщині під авіаударами були Кислівка та Митрофанівка.
07:20
Вночі над Харківщиною збивали російські “шахеди”
Армія РФ організувала масштабний наліт безпілотників на територію України вночі. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ньому брали участь 42 БПЛА, 38 із них збили.
У тому числі “шахеди” фіксували та знищували над Харківщиною. Перший раз тривогу через них оголосили ще о 21:38. Близько 23-ї години вечора ПС ЗСУ поінформували, що дві групи “шахедів” рухаються південно-західним курсом над територією Харківської області. А о 00:14 пролунав відбій. Проте на цьому атака не завершилась. О 00:56 ПС ЗСУ попередили, що “шахеди” на Харківщині та наближаються до Харкова.
Жителі регіону чули роботу ППО. Відбій дали о 01:34.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, генштаб, новини Харкова, ночь, тревога;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 07:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".