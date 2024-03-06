Главные новости Харькова 6 марта: «прилеты» из-за ночной атаки «шахедов»

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:52

Село на Харьковщине атаковали «шахеды»: прилетело по детсаду и лицею

«Село Мартовое Чугуевского района. Ночью минимум семь вражеских беспилотников ударили по населенному пункту. Разрушено двухэтажное здание неработающего дошкольного учреждения, возник пожар, поврежден лицей. Также зафиксированы попадания в дорожное покрытие. Осмотр мест событий продолжается», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в facebook утром 6 марта.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры уточнила: на месте собрали обломки четырех БПЛА. Обошлось без пострадавших.

07:36

Россияне не атаковали на Харьковщине в течение суток — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил в утренней сводке 6 марта Генштаб ВСУ.

За сутки на Харьковщине под авиаударами были Кисловка и Митрофановка.

07:20

Ночью над Харьковщиной сбивали российские «шахеды»

Армия РФ организовала масштабный налет беспилотников на территорию Украины ночью. По данным Воздушных сил ВСУ, в нем принимали участие 42 БПЛА, 38 из них сбили.

В том числе «шахеды» фиксировали и уничтожали над Харьковщиной. Первый раз тревогу из-за них объявили еще в 21:38. Около 23 часов вечера ВС ВСУ проинформировали, что две группы «шахедов» двигаются юго-западным курсом над территорией Харьковской области. А в 00:14 прозвучал отбой. Однако на этом атака не завершилась. В 00:56 ВС ВСУ предупредили, что «шахеды» на Харьковщине приближаются к Харькову.

Жители региона слышали работу ПВО. Отбой дали в 01:34.