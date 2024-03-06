Live
  • Ср 06.03.2024
  • Харьков  0°С
  • USD 38.39
  • EUR 41.65

Главные новости Харькова 6 марта: «прилеты» из-за ночной атаки «шахедов»

Происшествия 07:52   06.03.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 6 марта: «прилеты» из-за ночной атаки «шахедов» Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:52

Село на Харьковщине атаковали «шахеды»: прилетело по детсаду и лицею

«Село Мартовое Чугуевского района. Ночью минимум семь вражеских беспилотников ударили по населенному пункту. Разрушено двухэтажное здание неработающего дошкольного учреждения, возник пожар, поврежден лицей. Также зафиксированы попадания в дорожное покрытие. Осмотр мест событий продолжается», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в facebook утром 6 марта.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры уточнила: на месте собрали обломки четырех БПЛА. Обошлось без пострадавших.

07:36

Россияне не атаковали на Харьковщине в течение суток — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил в утренней сводке 6 марта Генштаб ВСУ.

За сутки на Харьковщине под авиаударами были Кисловка и Митрофановка.

07:20

Ночью над Харьковщиной сбивали российские «шахеды»

Армия РФ организовала масштабный налет беспилотников на территорию Украины ночью. По данным Воздушных сил ВСУ, в нем принимали участие 42 БПЛА, 38 из них сбили.

В том числе «шахеды» фиксировали и уничтожали над Харьковщиной. Первый раз тревогу из-за них объявили еще в 21:38. Около 23 часов вечера ВС ВСУ проинформировали, что две группы «шахедов» двигаются юго-западным курсом над территорией Харьковской области. А в 00:14 прозвучал отбой. Однако на этом атака не завершилась. В 00:56 ВС ВСУ предупредили, что «шахеды» на Харьковщине приближаются к Харькову.

Жители региона слышали работу ПВО. Отбой дали в 01:34.

Читайте также: Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 6 марта: «прилеты» из-за ночной атаки «шахедов»
Главные новости Харькова 6 марта: «прилеты» из-за ночной атаки «шахедов»
06.03.2024, 07:52
Семь «шахедов» ночью атаковали село на Харьковщине — полиция о последствиях
Семь «шахедов» ночью атаковали село на Харьковщине — полиция о последствиях
06.03.2024, 07:45
Армия РФ прекратила штурмы на Харьковщине, атаковала «шахедами» — ГШ
Армия РФ прекратила штурмы на Харьковщине, атаковала «шахедами» — ГШ
06.03.2024, 07:19
Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории
06.03.2024, 06:00
Враг продолжает «рваться» в Купянск – воин ВСУ о штурмах РФ
Враг продолжает «рваться» в Купянск – воин ВСУ о штурмах РФ
05.03.2024, 12:53
Часть из семи беспилотников, атаковавших Мартовое, сбили — Синегубов
Часть из семи беспилотников, атаковавших Мартовое, сбили — Синегубов
06.03.2024, 08:15

Новости по теме:

07:52
Главные новости Харькова 6 марта: «прилеты» из-за ночной атаки «шахедов»
07:45
Семь «шахедов» ночью атаковали село на Харьковщине — полиция о последствиях
19:46
В Одессе россияне убили семью с тремя детьми: из-под завалов достали еще тела
09:49
В Одессе нашли еще одного погибшего младенца и его мать под завалами
19:53
Главные новости Харькова 2 марта: россияне 4 раза атаковали Табаевку

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 6 марта: «прилеты» из-за ночной атаки «шахедов»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 07:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".