На Харьковщине высадят новые стойкие леса: подробности
В Украине стартовала лесокультурная кампания 2024 года. Подробности сообщили в Слобожанском лесном офисе и ГП «Леса Украины».
«В лесах Полтавщины и Харьковщины будем высаживать новые стойкие и качественные леса!» — сообщила пресс-служба Слобожанского лесного офиса.
В ГП «Леса Украины» проинформировали: в целом в Украине в этом году планируют высадить более 200 млн сеянцев деревьев. У нынешней компании озеленения есть свои особенности.
«Почти вдвое — до 20 млн — увеличиваем долю сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС). Преимущества: лучшая приживаемость, высадка в течение более продолжительного периода, сокращение расходов на уход за растениями, — пояснил гендиректор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец. — Продолжаем отходить от сплошных монокультур. Высаживаем в основном смешанные породы (например, сосна+дуб+липа или другие комбинации), добавляем к главным породам плодово-ягодные деревья. Это создает условия для биоразнообразия. В хвойных насаждениях обязательно создаем буферную зону из лиственных пород. Это уменьшает риск возникновения пожаров».
В нынешнем году изо всех деревьев, которые высадят, 60% — это будут хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница), а 40% — лиственные (дуб обыкновенный, ольха, ясень, клен, липа, грецкий орех). Причем 29% от общего плана высадки составляет дуб, его древесина более ценная.
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«99% — местные виды. «Деревьев-чужаков» меньше процента — используем только там, где это действительно оправдано», — уточнил Болоховец.
Он сообщил, что будут не только обновлять места вырубок, но и создавать новые леса. В частности — на тех территориях, которые ГП «Леса Украины» передали громады и местные власти.
«Изможденные и деградированные земли покроются молодыми лесами и начнут приносить пользу», — заверили лесничие.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: деревья, ліс, лес, Слобожанский лесной офис;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 09:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине стартовала лесокультурная кампания 2024 года. Подробности сообщили в Слобожанском лесном офисе и ГП «Леса Украины»".