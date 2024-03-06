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На Харьковщине высадят новые стойкие леса: подробности

Общество 09:41   06.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине высадят новые стойкие леса: подробности Фото: ГП «Леса Украины»

В Украине стартовала лесокультурная кампания 2024 года. Подробности сообщили в Слобожанском лесном офисе и ГП «Леса Украины».

«В лесах Полтавщины и Харьковщины будем высаживать новые стойкие и качественные леса!» — сообщила пресс-служба Слобожанского лесного офиса.

В ГП «Леса Украины» проинформировали: в целом в Украине в этом году планируют высадить более 200 млн сеянцев деревьев. У нынешней компании озеленения есть свои особенности.

«Почти вдвое —  до 20 млн —  увеличиваем долю сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС). Преимущества: лучшая приживаемость, высадка в течение более продолжительного периода, сокращение расходов на уход за растениями, — пояснил гендиректор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец. — Продолжаем отходить от сплошных монокультур. Высаживаем в основном смешанные породы (например, сосна+дуб+липа или другие комбинации), добавляем к главным породам плодово-ягодные деревья. Это создает условия для биоразнообразия. В хвойных насаждениях обязательно создаем буферную зону из лиственных пород. Это уменьшает риск возникновения пожаров».

В нынешнем году изо всех деревьев, которые высадят, 60% — это будут хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница), а 40% — лиственные (дуб обыкновенный, ольха, ясень, клен, липа, грецкий орех).  Причем 29% от общего плана высадки составляет дуб, его древесина более ценная.

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«99% — местные виды. «Деревьев-чужаков» меньше процента — используем только там, где это действительно оправдано», — уточнил Болоховец.

Он сообщил, что будут не только обновлять места вырубок, но и создавать новые леса. В частности — на тех территориях, которые ГП «Леса Украины» передали громады и местные власти.

«Изможденные и деградированные земли покроются молодыми лесами и начнут приносить пользу», — заверили лесничие.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 09:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине стартовала лесокультурная кампания 2024 года. Подробности сообщили в Слобожанском лесном офисе и ГП «Леса Украины»".