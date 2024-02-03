В лесах Харьковщины откроют бесплатные пункты отдыха с беседками и мангалами

Весной в лесах на Харьковщине появятся два рекреационных пункта, которые обеспечат безопасный отдых и защитят природу от огня, сообщили в Слобожанском лесном офисе.

Такие пункты обустраивают в филиалах офиса в двух регионах Украины.

«На Полтавщине – четыре рекреационных пункта и два на Харьковщине. Их обустроили в наиболее посещаемых лесных массивах, находящихся вдоль скоростных автомобильных дорог. Они содержат деревянные беседки, гардеробную, игровую площадку, мангальную зону, лавочки и мусорки», — проинформировала пресс-служба Слобожанского лесного офиса.

Там отметили, что финансируется создание таких пунктов цивилизованного отдыха в рамках программы ГП «Леса Украины».

Основная идея — защитить леса от пожаров, которые часто возникают, когда отдыхающие неосторожно разводят костры.

«90% всех возгораний в лесных массивах – человеческий фактор. В поисках уютного места отдыха люди идут в лес и разжигают костры, что часто приводит к лесным пожарам. Рекреационные пункты минимизируют количество возникновения лесных пожаров, ведь оборудованы всем необходимым для комфортного пикника и безопасного отдыха. К тому же обустройство таких зон позволяет экономить средства, потому что гашение даже малейшего возгорания в лесу требует значительного ресурса и финансовых затрат», — пояснили лесничие.

Они также отметили, что в условиях войны действует запрет на посещение лесов из-за минной опасности, так что площадки для отдыха обеспечат безопасность и самих отдыхающих.

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«Новые места безопасного отдыха откроются весной. Они доступны и бесплатны для населения», — подчеркнули в офисе.