В лесах Харьковщины откроют бесплатные пункты отдыха с беседками и мангалами
Весной в лесах на Харьковщине появятся два рекреационных пункта, которые обеспечат безопасный отдых и защитят природу от огня, сообщили в Слобожанском лесном офисе.
Такие пункты обустраивают в филиалах офиса в двух регионах Украины.
«На Полтавщине – четыре рекреационных пункта и два на Харьковщине. Их обустроили в наиболее посещаемых лесных массивах, находящихся вдоль скоростных автомобильных дорог. Они содержат деревянные беседки, гардеробную, игровую площадку, мангальную зону, лавочки и мусорки», — проинформировала пресс-служба Слобожанского лесного офиса.
Там отметили, что финансируется создание таких пунктов цивилизованного отдыха в рамках программы ГП «Леса Украины».
Основная идея — защитить леса от пожаров, которые часто возникают, когда отдыхающие неосторожно разводят костры.
«90% всех возгораний в лесных массивах – человеческий фактор. В поисках уютного места отдыха люди идут в лес и разжигают костры, что часто приводит к лесным пожарам. Рекреационные пункты минимизируют количество возникновения лесных пожаров, ведь оборудованы всем необходимым для комфортного пикника и безопасного отдыха. К тому же обустройство таких зон позволяет экономить средства, потому что гашение даже малейшего возгорания в лесу требует значительного ресурса и финансовых затрат», — пояснили лесничие.
Они также отметили, что в условиях войны действует запрет на посещение лесов из-за минной опасности, так что площадки для отдыха обеспечат безопасность и самих отдыхающих.
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«Новые места безопасного отдыха откроются весной. Они доступны и бесплатны для населения», — подчеркнули в офисе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ліс, лес, новости Харькова, отдых, пожары, Слобожанский лесной офис;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 21:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Весной в лесах на Харьковщине появятся два рекреационных пункта, которые обеспечат безопасный отдых и защитят природу от огня, сообщили в Слобожанском лесном офисе".