Названы самые опасные леса Харьковщины

Специалисты ГП «Леса Украины» после очередного подрыва человека на мине в Харьковской области сообщили, какие леса региона больше всего пострадали от боевых действий и минирования.

«Среди филиалов Слобожанского лесного офиса в Харьковской области в результате боевых действий больше всего пострадали леса на территории Золочевского лесничества Октябрьского лесного хозяйства и Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства. Сейчас из-за минной опасности там остаются недоступными более 28 тысяч гектаров леса. В целом же по всей Харьковской области около 170 тысяч га леса опасны для посещения из-за боеприпасов, мин и других взрывоопасных предметов», — проинформировала пресс-служба Слобожанского лесного офиса.

Лесничие отметили, что походы в леса на Харьковщине запрещены.

Напомним, в воскресенье, 14 января, мужчина подорвался в лесу под Золочевом. Он наткнулся на взрывоопасный предмет, в результате получил тяжелое ранение грудной клетки. Сейчас пострадавший в больнице.

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