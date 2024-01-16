Названы самые опасные леса Харьковщины
Специалисты ГП «Леса Украины» после очередного подрыва человека на мине в Харьковской области сообщили, какие леса региона больше всего пострадали от боевых действий и минирования.
«Среди филиалов Слобожанского лесного офиса в Харьковской области в результате боевых действий больше всего пострадали леса на территории Золочевского лесничества Октябрьского лесного хозяйства и Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства. Сейчас из-за минной опасности там остаются недоступными более 28 тысяч гектаров леса. В целом же по всей Харьковской области около 170 тысяч га леса опасны для посещения из-за боеприпасов, мин и других взрывоопасных предметов», — проинформировала пресс-служба Слобожанского лесного офиса.
Лесничие отметили, что походы в леса на Харьковщине запрещены.
Напомним, в воскресенье, 14 января, мужчина подорвался в лесу под Золочевом. Он наткнулся на взрывоопасный предмет, в результате получил тяжелое ранение грудной клетки. Сейчас пострадавший в больнице.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заминировано, ліс, лес, новости Харькова, опасность, Слобожанский лесной офис;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты ГП «Леса Украины» после очередного подрыва человека на мине в Харьковской области сообщили, какие леса региона больше всего пострадали от боевых действий и минирования".