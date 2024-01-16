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Названо найнебезпечніші ліси Харківщини

Суспільство 10:49   16.01.2024
Оксана Горун
Названо найнебезпечніші ліси Харківщини

Фахівці ДП “Ліси України” після чергового підриву людини на міні в Харківській області повідомили, які ліси регіону найбільше постраждали від бойових дій та мінування.

“Серед філій Слобожанського лісового офісу на Харківщині внаслідок бойових дій найбільше постраждали ліси на території Золочівського лісництва Жовтневого лісового господарства та Чугуєво-Бабчанського лісового господарства. Нині через мінну небезпеку там лишаються недоступними понад 28 тисяч га лісу. Загалом же по всій Харківській області близько 170 тисяч га лісу є небезпечними для відвідування через боєприпаси, міни та інші вибухонебезпечні предмети”, — поінформувала пресслужба Слобожанського лісового офісу.

Лісничі зазначили, що походи до лісів на Харківщині заборонені.

Нагадаємо, у неділю, 14 січня, чоловік підірвався у лісі під Золочевом. Він натрапив на вибухонебезпечний предмет, у результаті отримав тяжке поранення грудної клітки. Наразі постраждалий у лікарні.

Читайте також: Уламкове поранення грудей отримав мешканець Харківщини

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 10:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці ДП “Ліси України” після чергового підриву людини на міні в Харківській області повідомили, які ліси регіону найбільше постраждали від бойових дій та мінування".