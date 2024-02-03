У лісах Харківщини відкриють безплатні пункти відпочинку з мангалами

Навесні у лісах на Харківщині з’являться два рекреаційні пункти, які гарантують безпечний відпочинок та захистять природу від вогню, повідомили у Слобожанському лісовому офісі.

Такі пункти облаштовують у філіях офісу у двох регіонах України.

“На Полтавщині – чотири рекреаційні пункти та два на Харківщині. Їх облаштували в найбільш відвідуваних лісових масивах, що знаходяться уздовж швидкісних автомобільних доріг. Вони містять дерев’яні альтанки, вбиральню, ігровий майданчик, мангальну зону, лавочки та смітники”, — поінформувала пресслужба Лісового офісу.

Там зазначили, що фінансується створення таких пунктів цивілізованого відпочинку в рамках програми ДП “Ліси України”.

Основна ідея – захистити ліси від пожеж, які часто виникають, коли відпочивальники необережно розводять багаття.

“90% усіх загорянь у лісових масивах – людський фактор. У пошуках затишного місця відпочинку люди йдуть до лісу та розпалюють багаття, що досить часто призводить до лісових пожеж. Рекреаційні ж пункти мінімізують кількість виникнення лісових пожеж, адже обладнані усім необхідним для комфортного пікніка та безпечного відпочинку. До того ж облаштування таких зон дає можливість заощаджувати кошти, бо гасіння навіть найменшого загоряння в лісі вимагає значного ресурсу та фінансових витрат”, – пояснили лісничі.

Вони також зазначили, що в умовах війни діє заборона на відвідування лісів через мінну небезпеку, тому майданчики для відпочинку гарантуватимуть безпеку й самих відпочивальників.

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“Нові місця безпечного відпочинку відкриються навесні. Вони є доступними та безплатними для населення”, – підкреслили в офісі.