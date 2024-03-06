На Харківщині висадять нові стійкі ліси: подробиці
В Україні розпочалася лісокультурна кампанія 2024 року. Подробиці повідомили у Слобожанському лісовому офісі та ДП “Ліси України”.
” У лісах Полтавщини та Харківщини будемо висаджувати нові стійкі та якісні ліси!” – повідомила пресслужба Слобожанського лісового офісу.
У ДП “Ліси України” поінформували: загалом в Україні цього року планують висадити понад 200 млн сіянців дерев. Нинішня компанія озеленення має свої особливості.
“Майже вдвічі до 20 млн збільшуємо частку сіянців із закритою кореневою системою (ЗКС). Переваги: краща приживлюваність, висадка протягом більш тривалого періоду, скорочення витрат на догляд рослин, – пояснив гендиректор ДП “Ліси України” Юрій Болоховець. – Продовжуємо відходити від суцільних монокультур. Висаджуємо в основному змішані породи (наприклад, сосна + дуб + липа або інші комбінації), додаємо до головних порід плодово-ягідні дерева. Це створює умови для біорізноманіття. У хвойних насадженнях обов’язково створюємо буферну зону з листяних порід. Це зменшує ризики виникнення пожеж”.
Нинішнього року з усіх дерев, які висадять, 60% – це будуть хвойні (сосна, ялина, ялиця, модрина), а 40% – листяні (дуб звичайний, вільха, ясен, клен, липа, волоський горіх). Причому 29% загального плану висадки складає дуб, його деревина більш цінна.
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“99% — місцеві види. “Дерев-чужинців” менше відсотку — використовуємо лише там, де це дійсно виправдано”, – уточнив Болоховець.
Він повідомив, що не лише оновлюватимуть місця вирубок, а й створюватимуть нові ліси. Зокрема – на тих територіях, які ДП “Ліси України” передали громади та місцева влада.
“Виснажені та деградовані землі вкриються молодими лісами та почнуть приносити користь”, – запевнили лісничі.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 09:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні розпочалася лісокультурна кампанія 2024 року. Подробиці повідомили у Слобожанському лісовому офісі та ДП “Ліси України”".