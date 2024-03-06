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Россияне трижды атаковали Табаевку в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:52   06.03.2024
Оксана Якушко
Россияне трижды атаковали Табаевку в Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении РФ нанесла авиаудары у села Казачья Лопань Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись села Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении защитники отбили 3 атаки россиян у села Табаевка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 19:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении РФ нанесла авиаудары у села Казачья Лопань Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".