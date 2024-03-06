Росіяни тричі атакували Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку РФ завдала авіаударів біля села Козача Лопань Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали села Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.
На Куп’янському напрямку захисники відбили 3 атаки росіян біля села Табаївка Харківської області.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, обстріл, росіяни, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 19:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку РФ завдала авіаударів біля села Козача Лопань Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".