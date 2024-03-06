Live
  • Ср 06.03.2024
  • Харків  0°С
  • USD 38.39
  • EUR 41.65

Армія РФ припинила штурми на Харківщині, атакувала “шахедами” – ГШ

Події 07:19   06.03.2024
Оксана Горун
Армія РФ припинила штурми на Харківщині, атакувала “шахедами” – ГШ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 6 березня повідомив про нічний наліт безпілотників та затишшя на фронті на Харківщині. 

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу “Shahed”. За попередньою інформацією, силами оборони знищено 38 із 42 цих дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється“, – зазначили в Генштабі.

“Шахеди” вночі атакували, зокрема Харківську область, працювала ППО.

За добу на Харківщині під авіаударами були Кислівка та Митрофанівка. Загалом по Україні армія РФ завдала чотирьох ракетних та 106 авіаударів, а також здійснила 154 обстріли з РСЗВ та удари по 140 населених пунктах з артилерії.

На фронті сталося 86 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в ГШ.

Читайте також: Синєгубов розповів, чим окупанти обстрілюють Харківщину

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження окупантів. Ракетники – по двох їхніх пунктах управління, одному району зосередження, одному складу боєприпасів, одному ЗРК “Бук-М1” та одному радіолокаційному комплексу розвідки та контролю стрільби “Зоопарк-1”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 6 березня: “прильоти” через нічну атаку “шахедів”
Головні новини Харкова 6 березня: “прильоти” через нічну атаку “шахедів”
06.03.2024, 07:52
Сім “шахедів” уночі атакували село на Харківщині – поліція про наслідки
Сім “шахедів” уночі атакували село на Харківщині – поліція про наслідки
06.03.2024, 07:45
Армія РФ припинила штурми на Харківщині, атакувала “шахедами” – ГШ
Армія РФ припинила штурми на Харківщині, атакувала “шахедами” – ГШ
06.03.2024, 07:19
Сьогодні 6 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 березня: яке свято та день в історії
06.03.2024, 06:00
Із 100 тисяч росіян на Куп’янському напрямку лише половина – штурмовики
Із 100 тисяч росіян на Куп’янському напрямку лише половина – штурмовики
06.03.2024, 00:05
Пожежа через обстріли росіян виникла на Харківщині
Пожежа через обстріли росіян виникла на Харківщині
05.03.2024, 23:00

Новини за темою:

23:15
Головні новини Харкова 5.03: РФ не атакувала, але скинула бомби на Кислівку
22:29
Студія танцю у Харкові допомагає дітям надовго забути про війну (відео)
11:59
Корупціонерів можна спокійно відправити воювати – Малюська
11:49
“Трагічна подія” – росіяни розповіли, як втопили їхній корабель (аудіо)
10:10
Аеророзвідники виявили на Харківщині вузол зв’язку росіян (відео)

Ви читали новину: «Армія РФ припинила штурми на Харківщині, атакувала “шахедами” – ГШ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 07:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 6 березня повідомив про нічний наліт безпілотників та затишшя на фронті на Харківщині".