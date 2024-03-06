Армія РФ припинила штурми на Харківщині, атакувала “шахедами” – ГШ
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 6 березня повідомив про нічний наліт безпілотників та затишшя на фронті на Харківщині.
“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу “Shahed”. За попередньою інформацією, силами оборони знищено 38 із 42 цих дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється“, – зазначили в Генштабі.
“Шахеди” вночі атакували, зокрема Харківську область, працювала ППО.
За добу на Харківщині під авіаударами були Кислівка та Митрофанівка. Загалом по Україні армія РФ завдала чотирьох ракетних та 106 авіаударів, а також здійснила 154 обстріли з РСЗВ та удари по 140 населених пунктах з артилерії.
На фронті сталося 86 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в ГШ.
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Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження окупантів. Ракетники – по двох їхніх пунктах управління, одному району зосередження, одному складу боєприпасів, одному ЗРК “Бук-М1” та одному радіолокаційному комплексу розвідки та контролю стрільби “Зоопарк-1”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 07:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 6 березня повідомив про нічний наліт безпілотників та затишшя на фронті на Харківщині".